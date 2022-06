"En las circunstancias actuales, no puedo y no quiero seguir jugando", dice Nadal

El tenista español Rafael Nadal, ganador este domingo de su 14º Roland Garros, declaró en conferencia de prensa que "en las circunstancias actuales no puedo y no quiero seguir jugando" por los dolores que sufre desde hace años en su pie izquierdo.

"He podido competir esta quincena porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia para dormir el pie, pero es un riesgo. En las condiciones actuales, no puedo y no quiero seguir jugando hasta encontrar una solución", al problema del pie.

mcd/iga