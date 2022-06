"En las circunstancias actuales, no puedo y no quiero seguir jugando", dice Nadal

El tenista español Rafael Nadal, ganador este domingo de su 14º Roland Garros, declaró en conferencia de prensa que "en las circunstancias actuales no puedo y no quiero seguir jugando" por los dolores que sufre desde hace años en su pie izquierdo.

"He podido competir esta quincena porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia para dormir el pie, pero es un riesgo. En las condiciones actuales, no puedo y no quiero seguir jugando hasta encontrar una solución".

"Lo que tengo en el pie no ha empeorado, pero cuando juegas con una parte de tu cuerpo pueden derivarse otros problemas físicos y ese es un riesgo que no quiero asumir", agregó en la conferencia de prensa posterior a la final que ganó al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0.

Expresándose en inglés, Nadal explicó: "Jugar al tenis es una de mis prioridades, pero no está por encima de ser feliz en mi vida".

"Si no me siento competitivo no soy feliz, no es cuestión de ganar o no más títulos, solo de poder hacer lo que me gusta, que es jugar al tenis", añadió Nadal, que reveló que la semana próxima probará un nuevo tratamiento para intentar solucionar, el problema del pie, el síndrome de Müller-Weiss que sufre en un hueso del pie desde hace años y que le provoca fuertes dolores.

Sobre sus próximos objetivos en la pista, Nadal no descartó jugar en Wimbledon, pero según las condiciones. "Wimbledon en una prioridad, los Grand Slam son una prioridad. Jugarlo con antiinflamatorios sí, con inyecciones de anestesia no".

