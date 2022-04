Enfrentamiento en cárcel de Ecuador deja al menos 20 muertos, cinco mutilados

Un enfrentamiento entre reos dejó este domingo al menos 20 muertos, cinco de ellos mutilados, en una cárcel de Ecuador, donde las autoridades recuperaron el control del centro, informó el gobierno.

"Se reportan 20 fallecidos que han sido trasladados al Centro Forense se Cuenca", señaló la secretaría general de Comunicación de la Presidencia en el más reciente balance.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, había detallado poco antes que fueron hallados "cinco cuerpos mutilados que han sido trasladados al centro forense y ocho cuerpos sin vida completos".

El ministro precisó que hay cinco heridos graves.

De acuerdo con Carrillo, el centro penitenciario fue "controlado" tras la intervención de 800 policías y 200 militares.

"Las escaramuzas ya han dejado de existir, pero al interior están PPL (los presos) con armamento", apuntó el ministro, agregando que están evacuando uno por uno los bloques con el fin de confiscar de armas y "limpiar" la cárcel.

Durante el incidente, algunos reclusos agitaron una bandera blanca y otros una tela en la que con letras rojas decía "saquen a los de máxima", el pabellón donde están los presos considerados los más peligrosos y en el que se originó la pelea.

El enfrentamiento, que empezó hacia las 01H30 locales (06H30 GMT) del domingo, se debió a que "hay una organización que quiere tener el poder absoluto al interior del centro", pero "hay unas células que se han rebelado", explicó más temprano Carrillo.

El ministro descartó que el altercado ocurriera debido al hacinamiento. En la prisión, con capacidad para 2.500 presos, había 1.600 reclusos.

El funcionario indicó que la matanza se dio dentro de las celdas. "El desangre es al interior, pero los cuerpos están en la parte externa", dijo, agregando que han encontrado "material de guerra" como fusiles dentro del complejo carcelario.

Más temprano, Carrillo escribió en Twitter sobre la necesidad de reformas legales para sancionar las revueltas en las cárceles.

"Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. Están identificados y deben perder todo tipo de beneficio penitenciario".

Afuera de la cárcel se congregaron familiares de los reos para saber si sus parientes estaban entre los fallecidos.

"No han sabido controlar lo que es la situación adentro. Me parece que ellos debían haber actuado para que no haya mas muertes", dijo a la AFP un hombre que prefirió no identificarse y que buscaba noticias de sus hermanos y un sobrino detenidos.

El año pasado, las cárceles ecuatorianas fueron escenario de cruentos enfrentamientos que dejaron más de 320 muertos.

En febrero de 2021, 79 presos murieron en varias revueltas simultáneas en cuatro cárceles del país, incluida la de El Turi.

Una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica se dio en septiembre cuando fallecieron 119 reos en un motín dentro de una cárcel de la provincia de Guayas (suroeste).

En esa misma prisión, 62 personas fallecieron en noviembre en un choque de bandas que usaron armas de fuego, explosivos y machetes para acabar con sus rivales.

Nelsa Curbelo, quien dirige la comisión de pacificación que creó el gobierno a raíz de las matanzas del año pasado, comentó que existe "la necesidad imperiosa de que el Estado retome el control total de cárceles".

Hay "necesidad de una política pública sobre el tema, urgencia del censo penitenciario en marcha, invertir en rehabilitación integral y respeto a los DDHH (derechos humanos) de PPL", escribió en Twitter.

En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 39.000 presos (30% de sobrepoblación), de los que 15.000 están sin sentencia.

"Las cárceles lastimosamente se han convertido durante mucho tiempo en una amenaza permanente, pero existe la voluntad y vamos a tomar las acciones que sean necesarias", expresó Carrillo.

Las autoridades consideran que las masacres son producto de enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan territorios para la venta de droga dentro y fuera de las cárceles y que están relacionadas con el narcotráfico internacional.

Ubicado entre Colombia y Perú, Ecuador decomisó en 2021 el récord de 210 toneladas de drogas. En el primer trimestre de este año la policía ha incautado más de 52,1 toneladas.

pld/sp/dga