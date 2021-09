Entrenador de Sixers de la NBA quiere que Simmons se quede

El entrenador de los Sixers de la NBA, Doc Rivers, confirmó este miércoles que el base Ben Simmons había solicitado dejar el club, pero insistió en que la franquicia quiere que el estelar australiano permanezca en el equipo.

El martes, informes de prensa dieron a conocer que Simmons había informado a los Sixers que planeaba ir a huelga para no presentarse al entrenamiento de pretemporada, en busca de que se le concediera migrar a otro equipo.

"Dio sus razones y obviamente no estábamos de acuerdo", dijo Rivers a ESPN sobre una comunicación que protagonizó en agosto en la que Simmons pidió ser incluido en la lista de transferencias.

Según varios informes periodísticos, el joven de 25 años, aún firme en su posición, advirtió recientemente a sus entrenadores que no se presentaría al campo de entrenamiento de pretemporada.

Rivers quiere convencer a Simmons, ex N.1 del draft (selección de talentos), elegido por Filadelfia en 2016 y seleccionado en los últimos tres Juegos de Estrellas, para que permanezca en el equipo.

"Vamos a hacer lo mejor para el equipo, pero puedo decirles que nos gustaría que Ben se quedara", dijo el entrenador.

Los Sixers cayeron en las semifinales de la Conferencia Este ante Atlanta (4-3). A Simmons se le había señalado pobre desempeño en los últimos minutos de los juegos y Rivers cuestionó luego su capacidad de pesar ofensivamente para ganar un título.

Ahora, el entrenador de los 76ers tiende a poner las cosas en perspectiva.

"Lo extraño, siempre lo he defendido. Me encanta la forma en que juega. Desafortunadamente, nos enfocamos tanto en su ofensiva que no nos enfocamos en muchas de las otras cosas que hace", remarcó Rivers.

"No vamos a renunciar a Ben", sentenció.

rcw/nip/meh/gfe