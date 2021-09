Erdogan afirma que las cosas empezaron mal entre Turquía y Biden

Las relaciones con el presidente estadounidense Joe Biden "no han empezado bien", declaró el jueves el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, mencionando los aviones de combate F-35 de los que su país quedó excluido.

"Mi deseo es tener relaciones amistosas y no hostiles [con Estados Unidos]. Pero la forma en la que transcurren las cosas, entre dos aliados de la OTAN, actualmente no es de buen augurio", lamentó Erdogan al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según la agencia estatal Anadolu.

"Trabajé bien con [el presidente George W] Bush, hijo. Trabajé bien con [Barack] Obama y con [Donald] Trump. Pero no puedo decir que hayamos empezado bien con Biden", insistió.

Erdogan citó el caso de los aviones de combate estadounidenses F-35, de los cuales Turquía había encargado un centenar de ejemplares antes de quedar excluido por haber comprado misiles rusos S-400.

"Hemos comprado los F-35, pagamos 1.400 millones de dólares [1.100 millones de euros] y no nos entregaron los F-35", dijo.

"Para nosotros, el caso de los S-400 está cerrado. No es posible dar marcha atrás. Estados Unidos debe entenderlo (...) Nosotros, es decir Turquía, somos honestos pero lamentablemente Estados Unidos no lo ha sido y no lo es", dijo.

"Llamaremos a otras puertas. (...) Turquía compra lo que necesita para su defensa", advirtió.

En cuanto a la nueva situación en Afganistán, creada por la retirada de las fuerzas estadounidenses y la llegada de los talibanes al poder, Erdogan estimó que "es Estados Unidos el que debe pagar el precio" en el caso de un éxodo masivo de afganos.

"¿A dónde van a ir estos refugiados ahora? Es impensable que Turquía abra sus puertas y los acepte", insistió.

Recep Tayyip Erdogan insiste reiteradamente en que su país de 84 millones de habitantes ya alberga a cinco millones de migrantes y refugiados, de los cuales unos 3,7 millones de Siria y hasta 420.000 afganos.

