Erdogan dice que no habrá acuerdo sobre aeropuerto afgano sin un gobierno "inclusivo"

Turquía espera que el gobierno de Afganistán sea "inclusivo" antes de llegar a un acuerdo sobre la explotación del estratégico aeropuerto de Kabul, según declaró el domingo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"El gobierno de Afganistán no es inclusivo, no está acogiendo a las diferentes facciones. Mientras esa sea la situación, no estaremos presentes en Afganistán, pero si el gobierno es más inclusivo, podemos estar allí, presentes, como Turquía", dijo Erdogan a la cadena estadounidense CBS News.

"Esperamos que todas las mujeres participen en todos los aspectos de la vida en Afganistán de forma muy activa", añadió, según una transcripción de la entrevista facilitada por CBS News.

Turquía había planeado ayudar a asegurar y gestionar el aeropuerto antes de que los talibanes islamistas de línea dura tomaran la capital afgana el mes pasado.

También hubo negociaciones al respecto este verano entre funcionarios turcos y estadounidenses. Pero, tras el regreso de los talibanes, las tropas turcas estacionadas en el país se retiraron.

La retirada de Turquía y otras fuerzas de la OTAN se produjo el mes pasado, tras el final del conflicto militar más largo de Estados Unidos.

La caída de Kabul echó por tierra los planes, pero Turquía había mantenido conversaciones con los talibanes sobre las condiciones en las que podría ayudar a operar el aeropuerto.

raz/har/lm/dg