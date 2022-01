Erdogan insta a Rusia a no invadir Ucrania, según medios

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exhortó el martes a Rusia abstenerse de invadir Ucrania, según declaraciones difundidas por la agencia de prensa turca Anadolu.

"No se pueden manejar estas cosas diciendo: 'Yo voy a invadir algo, lo voy a tomar", declaró el mandatario citado por la prensa turca.

"No me parece que la invasión de Ucrania sea un enfoque realista porque no es un país ordinario. Ucrania es un país poderoso", agregó el presidente turco al término de una visita a Albania.

