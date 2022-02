Eriksen juega en competición oficial por primera vez tras parada cardíaca

Ocho meses después de sufrir una parada cardíaca en pleno partido de la Eurocopa, el centrocampista danés del Brentford Christian Eriksen volvió a saltar a una cancha este sábado, en el encuentro de la Premier League inglesa que su equipo disputa contra el Newcastle.

El danés, al que le fue implantado un desfibrilador, entró en la cancha en el minuto 52 del partido, recibiendo una ovación por parte de la afición de su nuevo equipo.

Algunos aficionados mostraron pancartas con mensajes de apoyo y bienvenida para Eriksen, que fichó por este modesto equipo de la Premier en el último día del 'mercato' de enero, una vez desvinculado de su anterior club, el Inter de Milán, donde no pudo continuar por la normativa italiana que prohíbe que cualquier deportista pueda practicar deporte profesionalmente con un desfibrilador.

El danés de 30 años firmó hasta el final de la presente temporada.

El Brentford, que está en la pelea por no descender, perdía 2-0 (que fue el resultado final) cuando saltó a la cancha Eriksen contra un Newcastle que también lucha por la permanencia.

El equipo local, además, jugaba en inferioridad desde la expulsión de Josh Dasilva en el minuto 11.

"Si quitamos el resultado, soy un hombre feliz", declaró Eriksen al canal Sky Sports. "Pasar por lo que he pasado y estar de vuelta es un sentimiento maravilloso", añadió.

(El entrenador) "Thomas (Franck) no me ha dicho mucho (cuando saltó a la cancha). Hablé con él a diario en las últimas semanas. Simplemente me ha deseado 'buena suerte y disfruta del juego'", explicó.

El danés aseguró que desde que se incorporó al Brentford está viviendo momentos muy especiales: "Todo el mundo está aquí: mi familia, mis padres, mis hijos, mi suegra y algunos de los médicos que me han ayudado a regresar. Pasar por lo que ellos han pasado es incluso más duro de lo que he pasado yo".

"Creo que todo el mundo sabe lo importante que es cada partido. Pienso que todos están concentrados en estar alerta. Nadie es ingenuo, pero todo el mundo está concentrado en su trabajo. Definitivamente la confianza está ahí", prosiguió.

El viernes, el entrenador Thomas Franck aseguró al anunciar que el danés entraba en la convocatoria por primera vez y que podría tener sus primeros minutos: "Es un gran día para todos nosotros, pero sobre todo para Christian y su familia".

El pasado 12 de junio, poco antes del descanso del partido de la primera fase de la Eurocopa que disputaban en el Parken de Copenhague las selecciones de Dinamarca y Finlandia, el capitán danés se desplomó en el suelo tras tocar una pelota.

Ante la mirada atónita de los 32.000 espectadores presentes en el Parken, incluida su esposa Sabrina Kvist, Eriksen tuvo que ser reanimado en el césped antes de ser evacuado en ambulancia, unas escenas que emocionaron a todo el mundo.

Se considera que Eriksen estuvo "muerto durante cinco minutos" antes de que fuese reanimado por los servicios de emergencia.

ama-bur/hpa/mcd/dr/rsc