"Es parte del juego": star-ups confían en seguir adelante tras caída de SVB

Un día antes de presentar su negocio en el más esperado festival de emprendedores de Austin, Vahag supo de la quiebra del banco SVB, donde miles como él tienen sus cuentas. Pese a la incertidumbre, confía en que la mayoría de los proyectos sobrevivirá.

Los asistentes esta semana al South by Southwest (SXSW), en la capital del sureño estado de Texas, se toman fotos junto a la carrocería de un futuro auto volador o juegan con un brazo biónico. Oyen música al aire libre y comparten pizzas.

El ambiente es animado, pero en el Centro de Convenciones de Austin es inevitable hablar de la quiebra, el viernes, del Silicon Valley Bank (SVB), financista de miles de start-ups (empresas emergentes) en Estados Unidos desde la década de 1980.

Una charla con la ejecutiva de SVB Rochelle Stewart estaba prevista en el SXSW, pero luego desapareció del programa tras el colapso de la entidad, que sucumbió a los retiros masivos de fondos de sus clientes.

"La locura bancaria del SVB nos han afectado, nuestros fondos estuvieron congelados durante unos días y ahora están de vuelta. Una de las cosas buenas de estar en Estados Unidos es que las start-ups tenemos las mejores posibilidades de éxito", considera Vahag Karayan, de 47 años.

Armenio y residente en Estados Unidos hace más de tres décadas, es cofundador de la plataforma de generación de contenidos BrandLens, con sede en California.

"Hay mucha incertidumbre. Lo escuché por lo menos cinco veces, entre las start-ups. De unos 40 que fuimos invitados a la competencia de presentación de negocios, varios mencionaron que se vieron afectados. Por suerte, nosotros no", comenta Rudy Dunbar, director de ventas de EverCase.

La empresa, que ofrece conservar alimentos replicando temperaturas bajo cero sin la formación de cristales de hielo, tiene sus fondos diversificados, explica este jamaiquino residente en Texas.

Las autoridades estadounidenses garantizaron el acceso a la totalidad de los depósitos del quebrado SVB.

"Todavía tenemos (los fondos) en SVB. Estamos en el proceso de cambiar de SVB a otro lugar. Pero ahora los fondos están de vuelta, el gobierno anunció que pueden respaldar todo, respaldarnos a nosotros, por lo que estamos en buena forma, de vuelta a la normalidad", dice Dunbar con alivio.

Según la página del SVB, el 44% de las empresas de tecnología y de atención médica que se lanzaron en 2022 respaldadas con capital de riesgo estadounidense, eran sus clientes.

Kyle Skippon, de 30 años y responsable de la ingeniería de la canadiense Titan Haptics, que desarrolla tecnología táctil para móviles y consolas, admite que las start-ups "tienen cierto nivel de riesgo que se debe asumir".

Pero "no es un riesgo divertido cuando tu dinero desaparece de la noche a la mañana", reflexiona. Sus fondos no estuvieron expuestos pero varias empresas asociadas al rubro "tuvieron momentos bastante aterradores". "Afortunadamente sobrevivimos", agrega.

"Tener la amenaza de no poder pagar sueldos no es de lo que se trata una start-up. Se trata de hacer tecnología futura, y no debería verse amenazada por algo como una mala gestión bancaria", considera Kyle, quien no cree que "el panorama de financiamiento a largo plazo cambie demasiado".

La decisión del californiano SVB de invertir los fondos de sus clientes en bonos a largo plazo lo expuso al riesgo inherente a las tasas de interés, cuando la Reserva Federal las empezó a subir el año pasado para controlar la inflación. Al subir las tasas, el precio de los bonos cae.

Con tasas bajas, el demandante sector tecnológico conseguía fondos baratos. Pero cuando ese ciclo se cortó, muchos clientes de SVB optaron por retirar su dinero para hacer frente a sus costos, porque el crédito se encareció.

El banco encajó las pérdidas por la caída del precio de los bonos y además se generaron retiros masivos.

"Es parte del juego. Muchos inversionistas perdieron el dinero. Pero lo bueno es que las start-ups aún pueden salir adelante. Para Estados Unidos o para cualquier país, tener un ecosistema sólido de start-ups es vital para la innovación", concluye Vahag Karayan

