Es "poco probable" que Pogba vuelva a jugar antes del Mundial, dice Allegri

El centrocampista francés Paul Pogba probablemente no volverá a jugar con la Juventus de Turín antes del Mundial-2022 (20 de noviembre-18 de diciembre), declaró este viernes su entrenador Massimiliano Allegri.

Debido a una lesión en una rodilla, el futbolista francés no jugó con la elástica de la Juve desde su regreso a la Serie A a mediados de este año, mientras que su equipo tiene por delante cinco partidos antes del inicio del torneo catarí.

"(Federico) Chiesa y Pogba no están en el grupo. No hay ninguna posibilidad de que lo estén el miércoles (contra el PSG en Liga de Campeones) y hay un 99% de posibilidades de que no estén tampoco disponibles ante el Inter de Milán (domingo 6 noviembre)", declaró Allegri a la prensa.

"Si regresan, y es muy poco probable, sería contra el Hellas Verona y la Lazio (el 23 de noviembre). Pero es muy poco probable", añadió.

Los 'Bleus', actuales campeones del mundo, disputarán su primer partido en el Mundial catarí el 22 de noviembre contra Australia.

"Lo único seguro es que no llevaré a un jugador que no esté en condiciones de jugar el inicio de la competición", declaró el seleccionador de los Bleus Didier Deschamps a la AFP el martes.

Otro jugador de los 'Bleus', el defensor central Raphaël Varane, lesionado en un muslo, no volverá a jugar antes del torneo de Catar, afirmó el miércoles su entrenador en el Manchester United Erik Ten Hag.

Francia se halla en el grupo D del Mundial junto a Australia, Dinamarca y Túnez.

