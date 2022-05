"Es una gran decepción", afirma Van Bronckhorst

El técnico del Rangers, Giovanni Van Bronckhorst, admitió este miércoles que "es una gran decepción" perder la final de la Europa League en los penales frente al Eintracht de Fráncfort.

"Es una gran decepción. Si juegas una final en Europa y pierdes, duele. Haces todo lo posible para ganar y al final, los penales son una lotería", dijo Van Bronckhorst en rueda de prensa.

"Esta noche no nos tocó, pero no me puedo quejar, mis jugadores lo han dado todo hoy. Fue un partido muy cerrado", añadió el entrenador del Rangers.

"Estás tan cerca de ganar un trofeo... pero esto es fútbol", pero "cuando pierdes una final duele mucho. yo perdí la final de un Mundial, el mayor partido que puede haber. Hay que seguir adelante", afirmó.

Van Bronckhorst defendió a Aaron Ramsey, que falló su penal.

"Aaron está decepcionado, pero tomó la responsabilidad de lanzar el penal. Puedes meterlo o fallarlo, desafortunadamente no lo marcó, pero prefiero jugadores que estén listos y tomen la responsabilidad", dijo Van Bronckhorst.

El técnico del Rangers admitió que "el ambiente es triste". "Nunca es bueno cuando pierdes. Todos están dolidos, decepcionados. Puedes notarlo en el vestuario", concluyó.

ta/gr/mcd