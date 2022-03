España continúa su puesta a punto ante Islandia

España recibe el martes a Islandia (18h45 GMT) en un partido amistoso de preparación para el Mundial de Catar para seguir confirmando sensaciones tras la victoria 2-1 sobre Albania el sábado en Barcelona.

La Roja, con el billete sellado para la cita mundialista a finales de año, ganó sobre la bocina a los albaneses, pero el seleccionador Luis Enrique Martínez se mostró satisfecho.

El partido contra Islandia en el estadio de Riazor de La Coruña se presenta como una nueva oportunidad para seguir perfilando la selección que quiere Luis Enrique, que encaró estos dos encuentros como una forma de seguir viendo jugadores y hacer equipo.

El seleccionador español optó el sábado por hacer jugar a David Raya, el portero del Brentford inglés, que fue la gran novedad en la convocatoria de la Roja en esta ventana internacional.

Luis Enrique admitió que su intención era poner a Robert Sánchez, pero el portero español del Brighton & Hove Albion inglés, tuvo que abandonar la concentración poco antes del partido "por motivos personales".

En su lugar actuó el recién llegado Raya, quien no dudó en asegurar tras el encuentro que "es un día que va a marcar mi vida y mi carrera".

Raya podría dejar su sitio ante Islandia a Unai Simón, cuya ausencia ante Albania cortó una racha de 20 partidos como titular con la Roja, dentro de la política de repartir minutos de Luis Enrique.

"En esta concentración lo que tengo en cuenta es no sobrecargar de minutos a los jugadores. En junio, vamos a tener partidos de Nations League y en lo que pueda me siento responsable de no cargar de minutos los jugadores", afirmó el seleccionador español este lunes en rueda de prensa.

Frente a Albania, el seleccionador español también dejó en el banquillo al central franco-español, Aymeric Laporte, un fijo en sus esquemas defensivos que podría volver a la titularidad contra los islandeses.

En la medular, Rodrigo Hernández 'Rodri' debería volver a tomar los mandos de la Roja en ausencia del imprescindible Sergi Busquets, al que Luis Enrique decidió dar un descanso en esta ventana internacional.

El centrocampista del Manchester City se erigió en cerebro de la Roja ante Albania distribuyendo el balón y dando velocidad al juego, pese a la vigilancia a la que le sometieron los rivales.

Islandia se presenta como una nueva prueba para la Roja y su capacidad para tratar de superar a selecciones cerradas.

"Mañana (Islandia) se va encerrar mucho en su campo y hay que estar lúcidos para encontrar los huecos y que no te hagan contraataques", afirmó Luis Enrique este lunes.

Los islandeses llegan a Riazor tras empatar 1-1 con Finlandia el sábado en un partido amistoso disputado en Murcia, en el sureste de España.

Islandia probablemente buscará cerrarse atrás y esperar para salir al contragolpe, ante una España que querrá ser protagonista con el balón.

"España va a dominar el balón, no vamos a tener tanta posesión, mañana será para continuar nuestro trabajo en defensa", este lunes el seleccionador de Islandia, Arnar Vidarsson.

La Roja vuelve a aparecer como principal favorita ante un conjunto islandés en nueve encuentros contra los españoles sólo ganaron uno hace más de 30 años.

Pero, los jugadores españoles no podrán descuidarse, ya que, como dijo Eric García, tras el encuentro de Albania, "en este momento cualquier selección te puede competir".

"Sabemos de las virtudes de España, pero también sabemos que hay posibilidades", advirtió Vidarsson.

- Equipos probables:

España: Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Hugo Guillamón, Jordi Alba - Rodri, Koke, Pedri - Ferran Torres, Dani Olmo, Morata. Seleccionador: Luis Enrique Martínez

Islandia: Rúnarsson - Sampsted, Bjamason, Grétarsson, Magnússon - Bjarnason, Pooarson, Helgason - Sigurdsson, Boovarsson, Thorsteinsson. Seleccionador: Arnar Vidarsson

Árbitro: Horatiu Fesnic (ROU)

gr/psr/mcd