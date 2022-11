España se pone a punto ante Jordania mirando a Catar

España se mide a Jordania el jueves (16h00 GMT) en un partido de puesta a punto de cara al Mundial, en el que el seleccionador español Luis Enrique Martínez buscará terminar de afinar su conjunto antes de la cita catarí.

"Hay algunos jugadores que han salido de periodos cortos de inactividad", advertía el viernes Luis Enrique al dar la lista de convocados para el Mundial, añadiendo que no estaba preocupado por ello y apuntaba al amistoso contra Jordania.

"En ese partido amistoso utilizaré a los jugadores que vea que necesitan más minutos o que realmente tienen necesidad de jugar para recuperarse, no basado en sacar el once posible para jugar el primer partido" en Catar, advirtió el técnico español.

Luis Enrique no dudó en incluir en su lista de 26 para la cita mundialista a varios jugadores, que han sufrido diversas molestias en las últimas semanas como Koke, Marco Asensio o Dani Olmo.

El capitán rojiblanco apenas regresó a los campos el 22 de noviembre contra el Mallorca (derrota 1-0) tras perderse seis partidos por una lesión muscular.

"Contaba los días para ver cuándo se daba la lista para el Mundial. Fue una pequeña lesión. Hice una preparación muy buena, estuve haciendo dobles y triples sesiones para estar, y por suerte, aquí estamos", añadió Koke.

Su compañero Marco Asensio no se entrenó con el grupo el martes, al igual que Álvaro Morata.

El delantero del Atlético de Madrid no jugó el sábado pasado contra el modesto Almazán (2-0) en Copa del Rey por una "lesión muscular de bajo grado en la cadera".

El partido contra Jordania servirá para que estos jugadores puedan ir recuperando sensaciones antes de encarar el torneo mundialista.

Frente a otras selecciones más castigadas por las lesiones, la Roja sólo tiene que lamentar la pérdida del delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, que todavía no ha regresado tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

"Tengo un recuerdo para Mikel, un jugador asiduo que lamentablemente no ha tenido tiempo suficiente para recuperarse", decía el viernes Luis Enrique.

Respecto al resto, Luis Enrique afirmaba que "más allá de que intentamos no correr riesgos con ningún jugador, no me preocupa" el estado físico de los jugadores.

El partido contra Jordania puede ser la oportunidad para que Luis Enrique dé minutos de entrada al joven Ansu Fati, que poco a poco va recuperando su nivel tras la serie de lesiones que le apartaron de los terrenos de juego y lastraron su rendimiento.

El joven atacante del Barcelona podría volver a ponerse la elástica roja 765 días después de su última actuación con España, el 13 de octubre de 2020 contra Ucrania (derrota 1-0) tras superar una fractura de menisco interno en noviembre de 2020 y una grave lesión muscular en el muslo izquierdo en 2021.

Unas lesiones que cortaron la progresión de este prometedor jugador.

El delantero azulgrana fue la principal novedad en la lista mundialista de Luis Enrique, quien reconoció que fue "una de las dudas hasta el último minuto".

"Ha influido la ilusión que tengo por recuperar la mejor versión de Ansu Fati", alegó el seleccionador español.

Luis Enrique lo llamó en la convocatoria de junio para que empezara a meterse en dinámica de grupo, pero no jugó ni un solo minuto y después no lo incluyó en la lista de septiembre, lo que llevó a dudar de que Ansu Fati pudiera estar en el Mundial, pese a que siempre contó con el respaldo de Luis Enrique.

Fati es otro representante de una Roja joven, que ante Jordania, una selección no clasificada para el Mundial, empezará a mirar hacia el Mundial de Catar soñando con repetir la gesta de 2010.

