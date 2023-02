Español Alcaraz se baja del Abierto Mexicano por lesión

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del ranking mundial, se bajó del Abierto Mexicano-2023 que se juega en el balneario de Acapulco por lesión, informó este lunes la organización del torneo ATP.

A la baja de Alcaraz se suma la del británico Cameron Norrie, número 12 del ranking mundial.

Es la segunda vez consecutiva que Alcaraz se baja del Abierto Mexicano por problemas físicos.

"Desafortunadamente, debido a una lesión en la pierna derecha Carlos Alcaraz no podrá participar en el 30 aniversario del Abierto Mexicano", anunciaron los organizadores en redes sociales.

Alcaraz, de 19 años, estaba anunciado como primera cabeza de serie y máxima figura a seguir ante la ausencia de su compatriota Rafael Nadal, campeón vigente.

En su cuenta de Twitter, Alcaraz confirmó su ausencia del torneo de Acapulco: "Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta semana".

Norrie de 27 años, quinto sembrado en el torneo, la baja se dio por "fatiga", según informaron los organizadores.

Alcaraz y Norrie fueron grandes protagonistas de la presente gira latinoamericana de canchas lentas al enfrentarse en la final del torneo de Buenos Aires y en la final del torneo de Río de Janeiro; el español se coronó en Argentina y el británico en Brasil.

str/gfe