Español Verdasco y argentino Coria a cuartos de final en torneo de Buenos Aires

El español Fernando Verdasco, ex 'top ten' y actualmente 201 del ranking mundial, se clasificó este miércoles a los cuartos de final del ATP de Buenos Aires, la misma etapa a la que también accedió el argentino Federico Coria, en los cotejos disputados por la segunda ronda en el torneo sobre tierra batida en la ciudad porteña.

Verdasco, de 38 años y con pasado como 7 del ranking mundial, batalló durante dos horas y 17 minutos para eliminar al brasileño Thiago Monteiro por 2-6, 6-3 y 7-5, en un intenso duelo de jugadores zurdos, y alcanzó su mejor resultado en el tour desde los cuartos de final en el torneo de Belgrado en mayo de 2021.

"Venía con muchos problemas en los últimos meses, y por cómo empezó el partido parecía que tampoco me iba a ir bien, empecé fallando mucho, él jugando increíble, así que se me hizo cuesta arriba. Pero al final del primer set me dije de intentar hacer lo mejor posible, y he remontado un partido que al principio lo veía más complicado", contó el madrileño.

En los cuartos de final, Verdasco se cruzará con el vencedor del cotejo entre el italiano Lorenzo Sonego, tercer sembrado del certamen, y el joven argentino Sebastián Báez.

Más temprano, Coria (65) sorprendió al quinto favorito, el serbio Dusan Lajovic (37), al que le ganó por 4-6, 7-5 y 6-4, después de que el balcánico llegó a estar muy cerca del triunfo, ya que estuvo 6-4 y 5-3 con su saque, pero no consiguió sostenerlo y el argentino se llevó una victoria muy festejada.

Coria, que a los 29 años pisa por primera vez los cuartos de final en Buenos Aires, irá en la próxima etapa contra el noruego Casper Ruud, primer favorito, o el español Roberto Carballés Baena.

"Esto es para mí más de lo que siempre soñé, estoy viviendo cosas muy fuertes. Este partido fue un sube y baja de emociones. Para mí, es una locura estar entre los ocho mejores del torneo. Estos momentos los guardaré siempre en mi corazón", remarcó el jugador rosarino.

Estos son los resultados del miércoles en el ATP de Buenos Aires:

-Segunda ronda:

Federico Coria (ARG) a Dusan Lajovic (SRB/N.5) 4-6, 7-5 y 6-4

Fernando Verdasco (ESP) a Thiago Monteiro (BRA) 2-6, 6-3 y 7-5

str/cl