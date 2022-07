Española Jenni Hermoso es presentada como refuerzo del Pachuca del fútbol mexicano femenino

La delantera española Jennifer Hermoso fue presentada la noche del domingo como refuerzo del Pachuca a partir del torneo Apertura-2022 de la Liga MX femenina.

"Vengo aquí a trabajar mucho y a dejar a Pachuca en todo lo alto", dijo Jenni Hermoso en su recepción realizada en el estadio Hidalgo, en la ciudad de Pachuca (centro de México).

"Espero que todo lo que hagamos aquí sea para que la liga mexicana sume y crezca", ofreció la máxima goleadora en la historia del Barcelona y de la selección española.

"Espero que todas las niñas vean reflejados los sueños de las futbolistas como yo un día lo soñé y hoy puedo disfrutarlo", añadió desde el centro de la cancha.

La presentación se llevó a cabo al medio tiempo del partido entre los 'Tuzos' del Pachuca y los Pumas por la cuarta jornada del torneo Apertura-2022 masculino.

La jugadora española recibió ovaciones y fue recibida con un espectáculo de fuegos artificiales.

"Increíble... no sabría decir con palabras todo lo que estoy sintiendo, gracias porque desde que he llegado me habéis hecho sentir como en casa, me siento parte de vuestra familia", expresó.

El futbol profesional femenino mexicano comenzó en 2017 con un torneo de Copa que ganó Pachuca, mientras que en la Liga fue dos veces finalista.

"Yo sólo espero llegar aquí, entrenar mucho para poder conseguir todos los títulos", ofreció Hermoso.

Con 32 años de edad y originaria de Madrid, Jenni Hermoso jugó en su país para Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona, para el Tyresso de Suecia y para el París Saint-Germain. Es seleccionada española desde 2012.

En su palmarés figuran, entre otros galardones, siete títulos de primera división (todos en España), cuatro Copas de la Reina, una Copa de Francia y una de la Liga de Campeones.

A nivel individual fue máxima goleadora cinco veces en España y de la Liga de Campeones en una ocasión.

