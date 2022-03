Estadios amarillos y azules, llamados a la paz, Ucrania en el centro del fin de semana deportivo

Tribunas amarillas y azules, donaciones para los refugiados o llamados a la paz: el deporte mundial, con el fútbol a la cabeza, no pudo hacer abstracción este fin de semana de la invasión rusa de Ucrania.

"No war", no a la guerra: antes de su derbi, a menudo tenso, los dos clubes de Manchester mostraron su unidad al entrar en el terreno en el partido más atractivo de la 28ª jornada del Campeonato de Inglaterra.

Manchester City, que cuenta en su plantilla con uno de los tres ucranianos de la Premier League, el defensa Oleksandr Zinchenko, mostró camisetas blancas con la bandera ucraniana y el lema "No War", que figuraba también en las zamarras negras que llevaba el Manchester United.

Durante el minuto de aplausos en homenaje a Ucrania y su población, una gran pancarta con el mismo llamado al fin de las hostilidades fue desplegada en una de las tribunas del Etihad.

En todos los terrenos de Premier League, los jugadores, reunidos en el círculo central, participaron en un minuto de aplausos al unísono con los espectadores.

Antes del inicio del partido Watford-Arsenal, toda una tribuna del Vicarage Road mostró los colores de la bandera ucraniana, al mostrar los espectadores paneles colocados en los asientos.

En España, el Real Madrid desplegó el sábado una bandera ucraniana con el mensaje "Todos con Ucrania" en el césped y las gradas del estadio Santiago Bernabéu antes de su partido contra la Real Sociedad, en la 27ª jornada de Liga.

Los titulares y suplentes de ambos equipos entraron en el césped con una camiseta blanca con el mismo mensaje en negro, y se hicieron una foto todos juntos detrás de la bandera ucraniana.

"Esta noche, deseamos mostrar todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano, un pueblo que sufre la injusticia de una guerra. Es por eso que hoy, nuestro jugador Andriy Lunin recibe todo el cariño del Santiago Bernabéu", declaró el 'speaker' del estadio madrileño.

Lunin, suplente del belga Thibaut Courtois en la portería del Real Madrid, no había participado en la visita al Rayo Vallecano el fin de semana anterior.

En Alemania, el logo rojiblanco de la Bundesliga fue reformado con los colores azul y amarillo de Ucrania, en los estadios y en las pantallas de la retransmisión en directo.

Acciones simbólicas fueron de nuevo realizadas en los estadios para denunciar la guerra y señalar la solidaridad con las víctimas ucranianas.

Varios clubes alemanes anunciaron haber hecho donaciones a ONG's comprometidas en la ayuda a los refugiados. El Bayern ofreció 100.000 euros a "SOS-Aldeas Infantiles" en Ucrania, y pidió a sus aficionados que realizaran donaciones.

El Borussia Mönchengladbach indicó también que donó 94.269 euros.

En la Ligue 1 francesa, en el Saint-Etienne-Metz, el equipo local no llevaba su nombre en la espalda, sino la inscripción "Peace for all" (Paz para todos).

Las camisetas debían ser después dedicadas para ser subastadas el lunes en beneficio de los bomberos franceses.

El Olympique de Marsella eligió iluminar su Stade Vélodrome con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana.

El OM también anunció que los paneles luminosos alrededor del césped se alumbrarían con los colores de la bandera ucraniana durante el partido y mensajes de apoyo al pueblo ucraniano serían difundidos en pantallas gigantes.

En MotoGP, que empezó su temporada 2022 este fin de semana en Catar, los pilotos posaron el jueves para su tradicional foto de clase detrás de una pancarta con la leyenda "United for peace" (Unidos por la paz). Palabras también mostradas durante las retransmisiones televisadas del Gran Premio de viernes a domingo.

Varios pilotos, como el italiano Franco Morbidelli, mostraban también en su casco un adhesivo con el lema "Give peace a chance" (Da una oportunidad a la paz).

Como raras notas discordantes, los aficionados del Chelsea corearon el sábado el nombre del propietario ruso del club, Roman Abramovich, durante el minuto de aplausos en honor del pueblo ucraniano, mientras que el gimnasta ruso Ivan Kuliak trazó una Z, símbolo de las fuerzas armadas rusas en Ucrania, en un traje deportivo en la Copa del Mundo de Doha, donde se hizo con la tercera plaza del concurso de barras paralelas, ganado por el ucraniano Illia Kovtun.

bur/spo