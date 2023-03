Estanguet promete que los de París-2024 serán "unos grandes Juegos"

A 500 días de los Juegos Olímpicos de París (26 julio-11 agosto 2024), el patrón del comité de organización, Tony Estanguet, es consciente de que seguirá habiendo "decepciones" con la venta de entradas y que se necesitarán "adaptaciones" en el diseño de la ceremonia de apertura en el río Sena, pero aseguró en una entrevista con la AFP que se reúnen los elementos para "hacer unos grandes Juegos".

Pregunta: ¿Cuál es el estado de ánimo a 500 días de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París-2024?

Respuesta: "Sentimos que se reúnen todos los ingredientes para que opere la magia de los Juegos. Los deportistas están ya luchando por clasificarse, las infraestructuras continúan avanzando (...) Los aficionados comienzan a tomar posiciones, tres millones de entradas ya han sido adquiridas en la primera fase de venta, en menos de tres semanas, un récord en Francia. Los indicadores están en verde. Estamos dentro de los plazos y mantenemos el mismo nivel de ambición".

P: Precisamente, ¿le han sorprendido todas esas muestras de frustración generadas por la primera fase de venta de entradas?

R: "Sabíamos que la demanda era tan grande que no podría ajustarse perfectamente a la oferta. Hay mucha más gente interesada que entradas disponibles, aunque tenemos 13 millones de entradas (teniendo en cuenta también los Juegos Paralímpicos). Todavía quedan oportunidades, llegan con la segunda fase, a partir de mañana (miércoles). No habrá para todo el mundo y esta segunda fase continuará generando decepciones y frustraciones. Es algo inevitable, pero también vamos a hacer feliz a gente y hay que intentarlo".

P: Los detalles de la ceremonia de apertura en el Sena continúan siendo discutidos, ¿se va a rebajar a la baja la capacidad para 600.000 personas? ¿Se va a presentar al COI en abril?

R: "Tenemos un plan de trabajo con el Comité Olímpico Internacional (COI), pero también con las partes francesas correspondientes, para imaginar esta ceremonia, que debe hacer historia. Queremos mostrar lo mejor de Francia. Nos hemos fijado como primer objetivo el mes de abril para tener ese tiempo de trabajo con el COI, la alcaldía de París, el Estado y el conjunto de actores, para continuar avanzando. El éxito de esta ceremonia es un reto colectivo. Quedan todavía 500 días, queda tiempo para afinar las capacidades y la organización logística de esta ceremonia de inauguración. No hay impedimentos, lo que es importante, pero todavía hay que hacer adaptaciones. Es normal y creo que habrá que hacer muchas entre ahora y el 26 de julio de 2024".

P: ¿Cómo ve evolucionar la cuestión de la presencia o no de los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de París?

R: "Primero de todo, ante esta situación trágica de ahora, la prioridad no es París-2024 sino cómo se puede solucionar la situación rápidamente y cómo se puede apoyar lo mejor posible al pueblo ucraniano, a los deportistas ucranianos. Las federaciones internacionales están ultimando sus fases de clasificación, determinando si los deportistas rusos y bielorrusos estarán autorizados a participar en sus competiciones de clasificación. Luego el COI, en función de que lo hayan hecho las federaciones internacionales, incluso aunque deportistas rusos o bielorrusos se hayan clasificado, podrá decir si acepta o no que participen en estos Juegos. Esa decisión no está tomada. Y París-2024 no está en posición de decidir".

P: ¿Habla de este asunto con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron?

R: "Claro que hay conversaciones entre nosotros y el presidente de la República, entre el presidente y el COI (...) Será el COI el que tenga la última palabra".

P: ¿Cómo el Comité de Organización de París-2024 encuentra su lugar en mitad de todos los agentes involucrados en los Juegos (COI, Estado francés, federaciones internacionales, responsables políticos...)?

R: "Organizar los Juegos es un auténtico reto, es algo complejo. Mi papel es hacer que cada uno de esos actores continúen avanzando para que todo el mundo se dirija hacia el éxito de París-2024. Debemos recibir los apuntes de unos y otros, encontrar compromisos para hacer avanzar este bello barco que es París-2024. ¡Estoy seguro de que Francia lo tiene todo para organizar unos grandes Juegos!"

