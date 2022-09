"Este US Open prueba que el cielo es el límite", afirma Swiatek

Tras su victoria el sábado en la final del US Open, la joven tenista polaca Iga Swiatek expresó su felicidad por alzar su primer título de Grand Slam fuera de la arcilla de Roland Garros.

"Es algo que no esperaba y es también una confirmación para mí de que el cielo es el límite", afirmó Swiatek, ganadora en Roland Garros en 2020 y 2022, tras batir en dos sets a Ons Jabeur en la final de pista dura en Nueva York.

Pregunta: Para usted era importante ganar un título grande que no fuera en tierra batida. ¿Qué significa esto para su carrera?

Respuesta: "Sí, seguro que lo es. Al principio de la temporada me di cuenta de que podía obtener buenos resultados (en pista dura) y llegué a la semifinal del Abierto de Australia.

Pero no estaba segura de estar al nivel de ganar un Grand Slam, especialmente en el US Open, donde la superficie es tan rápida. Es algo que no esperaba. También es una confirmación para mí de que el cielo es el límite. Estoy orgullosa y un poco sorprendida de haberlo podido lograr".

P: En Nueva York tuvo que luchar más que en sus triunfos en París. ¿Esto hace que el triunfo sea más satisfactorio?

R: "Es difícil comparar. En Roland Garros siempre siento que tengo más control y siento que (el estadio) Philippe Chatrier es mi lugar. Aquí, todavía tengo que entender el ambiente. No estaba segura antes del partido de si éste era mi lugar. Estaba muy concentrada y no me dejé llevar por esos pensamientos.

En la segunda victoria en Roland Garros la presión era muy grande y todo el mundo esperaba que ganara. Aquí logré bajar mis expectativas, y siento que la gente no esperaba mucho de mí en pista dura. Así que mentalmente Roland Garros fue un poco más duro. Pero tenística y físicamente, aquí fue más difícil".

P: ¿De todo lo que ya ha logrado en su carrera a los 21 años, ¿de qué está más orgullosa y qué es lo que más le ilusiona para el futuro?

R: "Lo que más me enorgullece es que, mentalmente, no me descompongo en los momentos importantes. Después de los partidos, incluso si pierdo, no me arrepiento porque sé que he dado el 100%".

gbv/gfe