"Esto va de goles y no hemos hecho ninguno", dice Lopetegui

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, consideró que el conjunto andaluz se mereció la victoria ante el Copenhague, pero "esto va de goles y no hemos hecho ninguno".

"Veníamos a conseguir los tres puntos, hemos entrado muy bien en el partido", explicó Lopetegui a Movistar+.

"Hemos tenido cuatro ocasiones bastante claras, hemos hecho muchas ocasiones para poder ganar, pero en la Champions cuando no eres efectivo es más difícil ganar", dijo el técnico sevillista.

"En la segunda parte nos ha faltado al final un poco de claridad, nos ha faltado un poco de tranquilidad en el tramo final del juego para encontrar las fisuras en su defensa", afirmó.

"Hemos merecido los tres puntos, pero esto va de goles, no de merecimientos, y no hemos hecho ninguno", aseguró Lopetegui, satisfecho, no obstante, por no haber encajado.

"Con la portería a cero es más sencillo, pero también hay que acertar en la contraria", concluyó.

gr/mcd