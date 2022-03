"Estoy donde quiero estar", afirma Luis Enrique

El seleccionador español Luis Enrique Martínez aseguró este lunes que está contento al frente de la Roja y todavía no se ha planteado qué hacer tras Catar-2022, asegurando que "estoy donde quiero estar".

"Me hace tanta ilusión estar en Catar que es imposible que haya otro cargo que me ilusione más que defender a mi selección", afirmó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido amistoso del martes contra Islandia.

"Estaré con España en Catar y lo que pueda venir", aseguró Luis Enrique, al ser preguntado sobre su futuro al frente de la Roja, tras haber aflorando sobre posibles intereses de clubes por el seleccionador español.

La Roja se mide el martes a Islandia en un partido amistoso de preparación para el Mundial, en el que la idea será seguir creciendo en enfrentamientos contra rivales que se cierran atrás.

"Mañana (Islandia) se va encerrar mucho en su campo y hay que estar lúcidos para encontrar los huecos y que no te hagan contraataques", dijo Luis Enrique.

El seleccionador español no quiso adelantar si ya cuenta con la base de la Roja que estará en Catar, afirmando que "los planes cambian muy rápido" y dejó entrever que el martes habrá cambios respecto al once que se enfrentó a Albania el sábado.

"En esta concentración lo que tengo en cuenta es no sobrecargar de minutos a los jugadores. En junio, vamos a tener partidos de Nations League y en lo que pueda me siento responsable de no cargar de minutos los jugadores", afirmó.

gr/mcd