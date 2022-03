"Estoy enamorado de la Europa League, pero quiero disfrutar de Champions", dice Emery

El técnico del Villarreal, Unai Emery, recordó este miércoles que está "enamorado de la Europa League", pero también quiere "disfrutar de la Champions" tras clasificarse para cuartos de final del máximo torneo continental.

"Estoy enamorado de la Europa League, pero también quiero disfrutar de la Champions", afirmó Emery en rueda de prensa, tras clasificarse por primera vez como técnico para cuartos de Champions.

"He tenido mis momentos que no he pasado de octavos con el Valencia, con el PSG, pero han sido para aprender. Esta eliminatoria era muy bonita para ver como la competíamos y ver cómo eliminábamos a un favorito", dijo Emery, tras ganar 3-0 a la Juventus.

El técnico del Villareal afirmó era un partido para "tener paciencia, un partido que teníamos que hacer muchas cosas bien y una era defender y hacer el partido largo".

"Si nosotros marcábamos un gol, como así ha sido, si iba a abrir los espacios", explicó tras admitir que en la segunda parte defendieron mucho en bloque bajo.

"Pasar a cuartos es una satisfacción de romper unas barreras a nivel de club y personal y ahora un nuevo reto", aseguró Emery, que elogió el buen papel de Gerard Moreno en su vuelta tras una lesión.

"Ha sido muy importante, ha sido clave y para eso lo hemos cuidado", concluyó Emery.

