"Eternals" lidera taquilla norteamericana a pesar de malas críticas

La nueva película de superhéroes de Marvel, "Eternals", recaudó unos 71 millones de dólares este fin de semana, encabezando la taquilla de América del Norte, según las estimaciones preliminares de la empresa especializada Exhibitor Relations publicadas el domingo.

Es un comienzo fuerte en la era de la pandemia para la cinta protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek, aunque un poco por debajo de las expectativas.

Escrita y dirigida por Chloe Zhao, que obtuvo un Óscar a mejor director por "Nomadland", la película se enfrentó a algunas de las peores críticas de cualquier película de Marvel, pero le ha ido bien en el extranjero, donde recaudó en su estreno la impresionante suma de 91 millones de dólares.

Con un elenco que también incluye a Richard Madden y Gemma Chan, "Eternals" cuenta la historia de una raza inmortal de extraterrestres que emergen tras varios milenios escondidos para salvar la Tierra de los malvados Deviants.

"Duna", que la semana pasada lideraba la taquilla, cayó a un segundo lugar muy distante, con una recaudación de 7,6 millones de dólares.

El thriller de ciencia ficción de Warner Bros., basado en la obra clásica de Frank Herbert, está protagonizado por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya y Oscar Isaac.

"Duna" relata la historia de una familia en un futuro lejano que lucha por sobrevivir en un planeta desértico plagado de monstruosos gusanos de arena, pero también de un valioso recurso llamado especia.

La película de James Bond "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), de United Artist, volvió a ocupar el tercer lugar, con 6,2 millones de dólares.

El filme se ofrecerá en plataformas digitales a partir del martes, un cambio rápido después de su lanzamiento el 8 de octubre.

La película de superhéroes de Sony "Venom: Let There Be Carnage" ("Venom: Carnage liberado") subió un lugar este fin de semana, al cuarto, con 4,5 millones de dólares.

Su total en América del Norte se acerca ahora a los 200 millones de dólares.

En quinta ubicación se situó la comedia de ciencia ficción animada por computadora de 20th Century "Ron's Gone Wrong" ("Ron da error"), con 3,6 millones de dólares. Su elenco de voces incluye a Zach Galifianakis, Ed Helms y Olivia Colman.

A continuación el resto del Top 10:

6- "The French Dispatch" ("La crónica francesa") - 2,6 millones de dólares)

7- "Halloween Kills: La noche aún no termina" - 2,4 millones

8- "Spencer" - 2,1 millones

9- "Antlers" ("Espíritus oscuros") - 2 millones

10- "Last Night in Soho" ("El misterio de Soho")- 1,8 millones

bbk/mlm/dg/rsr