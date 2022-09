Evenepoel es virtual ganador de la Vuelta y Carapaz se llevó la 20ª etapa

El belga Remco Evenepoel es el virtual vencedor de la Vuelta a España tras la 20ª y penúltima etapa, que ganó este sábado el ecuatoriano Richard Carapaz en el alto de Navacerrada.

Carapaz (Ineos), que se alzó con su tercera etapa en esta Vuelta, superó en la meta de Navacerrada al holandés Thymen Arensman (DSM) y al español Juan Ayuso (UAE), que dio entrada al grupo de los favoritos con Evenepoel.

Sólo un desastre el domingo en la última etapa podría impedir que el joven belga del Quick-Step, de 22 años, se alce con la victoria en el corazón de Madrid.

Vestido de rojo desde hace quince etapas, Evenepoel aguantó los ataques del español Enric Mas, segundo de la general, y el equipo Movistar en la subida al Alto de la Morcuera y al de Cotos, en una etapa entre Moralzarzal y el alto de Navacerrada, minada con cinco obstáculos montañosos a 1.800 metros.

Evenepoel, ganador de la Clásica de San Sebastián y de la Lieja-Bastoña-Lieja, pone la guinda a su temporada con su victoria en su primera Vuelta a España.

"No sé lo que pasa por mi cuerpo y por mi cabeza ahora, es increíble. Por fin me he liberado de todas las críticas que he recibido en estos últimos años", dijo en la meta el belga, que no pudo evitar llorar de emoción al cruzar la meta.

"He trabajado tanto para llegar aquí en la mejor forma posible y ganar esta Vuelta a España. Es increíble. Es la primera Gran Vuelta que acabo y voy a ganarla", añadió el ciclista belga, que también ganó la 10ª y la 18ª etapas en esta ronda español.

"Es el mejor año que podía esperar", concluyó el belga, que también ganó esta temporada la Vuelta a Noruega, la Vuelta al Algarve y campeonato de Bélgica de contrarreloj.

El belga mantiene 2 minutos y 5 segundos de ventaja sobre Mas, y 5 minutos y 8 segundos sobre el joven español Juan Ayuso (UAE), que completa el podio de la ronda española.

Mas trató de probar al belga, pero tras llegar a meta reconoció que no estaba en condiciones de romper a su rival en una etapa en la que Carapaz se metió en la fuga del día para iniciar su camino hacia su tercera victoria.

"Ha sido un día increíble para mí, me dije que era mi día, sabía que era muy importante salir con ese objetivo", dijo Carapaz tras la carrera.

El ecuatoriano, que acabará la Vuelta como rey de la montaña, se metió en la fuga, que trató de romper en la subida al alto de la Morcuera el sudafricano Louis Meintjes (Intermarché) arrastrando con él a Carapaz y el colombiano Sergio Higuita (Bora).

Los dos sudamericanos acabarían por soltar a su compañero de fuga para ofrecer un duelo en la subida a Cotos, último alto del día antes de la meta.

El campeón olímpico arrancó a 500 metros de la cima de Cotos, a 6,7 km de la meta, dejando atrás a Higuita y marchándose en solitario hasta la meta.

El domingo tendrá lugar la última etapa, un recorrido completamente llano de 93 km entre las Rozas y el centro de Madrid.

La etapa sirve tradicionalmente de desfile triunfal para el ganador y como última ocasión para los velocistas para apuntarse en una etapa en la ronda española.

gr/pm/mcd