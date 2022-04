Evenepoel se pone líder de la Vuelta al País Vasco

El ciclista español Carlos Rodríguez (Ineos) ganó en solitario la quinta y penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco este viernes entre Zamudio y Mallabia, tras la que Remco Evenepoel (Quick-Step) es el nuevo líder de la general.

Rodríguez entró por delante de un pequeño grupo de favoritos, entre los que estaba su compañero de equipo colombiano Daniel Martínez, que fue segundo, y Evenepoel, tercero.

El belga arrebató el liderato de la ronda vasca al esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que entró a más de un minuto del ganador de la etapa.

"No tengo palabras, no me lo creo, he estado muy justo al final, los últimos metros eran interminables", confesó Rodríguez tras la llegada.

Rodríguez, de 21 años y que se hizo con su primera victoria como profesional, protagonizó una larga escapada con su compatriota Marc Soler (UAE), al que dejó desgastarse a lo largo de varias decenas de kilómetros.

"Iba como una moto y sin él no hubiese sido posible esta victoria", reconoció Rodríguez, al que las órdenes de equipo impidieron darle relevos.

A 13 km de la meta, Rodríguez atacó y soltó a Soler, que se acabó integrando a un pequeño grupo perseguidor liderado por Evenepoel en el que se encontraban varios favoritos, pero no Roglic.

Rodríguez aguantó para entrar en solitario bajo la lluvia en Mallabia, con siete segundos de ventaja sobre Daniel Felipe Martínez, ganador la víspera en Zamudio.

El colombiano del Ineos superó en dos segundos a Evenepoel, que entró tercero en la meta y es el nuevo líder de la general.

El belga encabeza la clasificación con dos segundos de ventaja sobre Martínez y 21 sobre Ion Izagirre (Cofidis).

Evenepoel arrebató el maillot de líder a Roglic, que no pudo aguantar la arrancada del belga en el alto de Karabieta, última dificultad montañosa del día, para irse en busca de Rodríguez.

Roglic cayó al octavo puesto de la general, a 1 minuto y 5 segundos de Evenepoel.

El sábado tendrá lugar la sexta y última etapa de la Vuelta al País Vasco, de 135,7 km, entre Eibar y Arrate, con tres puertos de primera categoría, dos de segunda y dos de tercera, que todavía podrían deparar alguna sorpresa.

- Clasificación de la 5ª etapa de la Vuelta al País Vasco disputada este viernes entre Zamudio y Mallabia:

1. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos), los 163,8 km en 4h 07:09.

2. Daniel Felipe Martínez (COL/INE) a 07.

3. Remco Evenepoel (BEL/QST) a 09.

4. Ion Izagirre (ESP/COF) a 11.

5. Enric Mas (ESP/MOV) m.t.

6. Pello Bilbao (ESP/BAH) a 13.

7. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) a 18.

8. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) a 20.

9. Marc Soler (ESP/UAE) a 38.

10. Fernando Barcelo (ESP/CAJ) a 1:07.

...

12. Adam Yates (GBR/INE) a 1:07.

15. David Gaudu (FRA/GFJ) a 1:11.

19. Primoz Roglic (SLO/JUM) a 1:15.

31. Julian Alaphilippe (FRA/QST) a 1:32.

- General:

1. Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step) 18h 12:29.

2. Daniel Felipe Martinez (COL/INE) a 02.

3. Ion Izagirre (ESP/COF) a 21.

4. Aleksandr Vlasov (RUS/BOH) a 22.

5. Pello Bilbao (ESP/BAH) m.t.

6. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) a 29.

7. Enric Mas (ESP/MOV) a 37.

8. Primoz Roglic (SLO/JUM) a 1:05.

9. Adam Yates (GBR/INE) a 1:15.

10. Marc Soler (ESP/UAE) a 1:30.

11. David Gaudu (FRA/GFJ) a 1:33.

12. Julian Alaphilippe (FRA/QST) a 1:44.

...

24. Carlos Rodríguez (ESP/INE) a 6:07.

gr/dr