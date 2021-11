Examen europeo de altura para Xavi ante el Benfica en Champions

El Barcelona recibe el martes al Benfica en el estreno de Xavi Hernández como entrenador en la Champions, con un examen en el que una victoria daría a los azulgranas el pase a octavos de final del torneo continental.

"Es otra final para nosotros", reconocía el sábado el nuevo técnico barcelonista, tras iniciar con triunfo 1-0 sobre el Espanyol en LaLiga su periplo a los mandos del Barça en sustitución de Ronald Koeman.

"Lo veo como una oportunidad de oro para pasar a octavos de final. El fútbol siempre te ofrece revanchas, esta es nuestra revancha, una reválida para nosotros para decir que somos el Barça y vamos a por el partido", insistió Xavi este lunes en rueda de prensa.

El equipo azulgrana marcha en la segunda posición del grupo E de la Champions con seis puntos, seis menos que el líder, el invicto Bayern de Múnich, y dos más que el Benfica, situado en la tercera posición de la llave.

La victoria daría el pase a octavos de final a los azulgranas, pero una derrota ante los portugueses, que ya se impusieron 3-0 en la ida en Lisboa, permitiría al Benfica arrebatarles el segundo puesto a los azulgranas, a falta de una última jornada por disputar una vez finalice este quinta fecha.

En caso de tropiezo este martes, el club azulgrana se lo jugaría todo en la última jornada en diciembre frente al difícil Bayern, mientras que el Benfica recibe al Dinamo de Kiev ucraniano, farolillo rojo del grupo con un único punto.

El técnico azulgrana apeló este lunes a su forma de ser positiva para pensar en un buen resultado el martes.

"¿Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en un escenario positivo? No podemos sacar pecho. El Barça no está para sacar pecho, pero ¿por qué no podemos ser optmistas?", afirmó este lunes.

"Lo que he vivido en el Barça es ganar y luchar por los títulos y eso es lo que trato de transmitir a los jugadores. Yo visualizo mañana ganar, jugar bien, marcar goles es mi ilusión y no me la va quitar nadie", añadió.

Xavi admite, no obstante, que el Barça tiene todavía varios puntos que mejorar.

El martes, el Barça volverá a contar con el apoyo de su público, ilusionado con la vuelta de una leyenda del club para dirigir a un equipo en plena reconstrucción.

"Necesitamos a la afición, que la gente nos apoye, que nos anime y que lleve al equipo a octavos de final", dijo Xavi.

En la enfermería siguen hombres como Ansu Fati, Ousmane Dembélé o Sergio 'Kun' Agüero, con quien se especula que podría retirarse definitivamente del fútbol por sus problemas cardíacos, aunque Xavi desmintió, en principio, tal extremo el pasado sábado.

En el partido contra el Espanyol se retiraron antes del final Sergio Busquets, Óscar Mingueza y el joven Nico González, pero Xavi apuntó que este lunes que "todos los que tuvimos que cambiar están bien".

El técnico azulgrana necesitará de todos sus disponibles ante un Benfica que llega al Camp Nou animado.

"Mañana será una final para Barcelona y Benfica, vamos con la convicción de ganar porque pensamos que tenemos posibilidades de clasificarnos", dijo este lunes el técnico portugués Jorge Jesus.

El entrenador del Benfica no cree que el cambio de técnico en el Barça vaya a beneficiar a los lusos, más bien al contrario.

"La llegada de Xavi ha creado un ambiente más favorable para el Barcelona con un equipo que gana en confianza", advirtió Jorge Jesús.

Equipos probables:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Jordi Alba - Frenkie De Jong, Busquets, Nico - Gavi, Depay, Coutinho. Entrenador: Xavi Hernández.

Benfica: Valchodimos - Vertonghen, Otamendi, Almeida - Valentino Lazaro, Alejandro Grimaldo, Weigl, Joao Mário - Rafa, Darwin Núñez, Yaremchuk. Entrenador: Jorge Jesus.

Árbitro: Sergei Karasev (RUS)

