Expresidente de Georgia denuncia maltrato en prisión y dice temer por su vida

El expresidente y líder de la oposición de Georgia, Mijaíl Saakashvili, dijo el lunes temer por su vida tras sufrir una agresión por parte de los guardias de la prisión en la que está detenido.

Los guardias de la prisión "me insultaron, me golpearon en el cuello, me arrastraron por el suelo por el pelo", dijo Saakashvili en una carta a su abogado, añadiendo que su controvertido traslado el lunes a un hospital de la prisión tras varias semanas de huelga de hambre estaba "destinado a matarlo".

