Fallece a los 39 años Sarah Harding, excantante del grupo Girls Aloud

La que fuera cantante del grupo de pop británico Girls Aloud, Sarah Harding, falleció de un cáncer a los 39 años, anunció su madre este domingo.

La cantante de esa banda, formada en 2002 en el programa "Popstars: The Rivals" de ITV, había anunciado el año pasado que padecía cáncer de mama.

Su madre, Marie, anunció la noticia del deceso en Instagram junto a una fotografía de la cantante en blanco y negro.

"Muchos de ustedes conocían el combate de Sarah contra el cáncer y saben que luchó de forma muy fuerte desde su diagnóstico hasta su último día. Se fue apaciblemente esta mañana", publicó.

"Sé que no le gustaría que la recordaran por su lucha contra esa terrible enfermedad, ella era una estrella brillante y espero que así pueda ser recordada", añadió.

Girls Aloud, compuesto por cinco jóvenes --Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy y Kimberley Walsh-- cosechó éxitos durante una década hasta su separación, en 2013.

Su primer "hit", "Sound Of The Underground" llegó al número 1 de las listas en el Reino Unido en las Navidades de 2002, y permaneció en la cumbre durante cuatro semanas.

Otras tres canciones del grupo --"I'll Stand By You" (2004), "Walk This Way vs Sugababes" (2007) y "The Promise" (2008)-- también lideraron en las ventas de sencillos en el Reino Unido.

En total, la banda ha vendido más de cuatro millones de discos.

pau/jvb/pc