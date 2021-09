Fallece Clive Sinclair, pionero británico de la informática asequible

Clive Sinclair, el inventor británico en el origen de las calculadoras de bolsillo y los ordenadores domésticos asequibles, falleció el jueves a los 81 años, anunció su familia a los medios.

El hombre murió en su casa de Londres tras más de una década luchando contra el cáncer, indicaron los medios británicos, llenos de tributos de lectores que recordaban sus primeras experiencias con computadoras en los años 1980.

Esa democratización de la informática fue espoleada por este británico, que en 1972 inventó la primera calculadora electrónica portátil.

En 1980, su empresa Sinclair Research lanzó el ordenador Sinclair ZX80 a un precio de menos de 100 libras (138 dólares, 117 euros).

En esa época, otras computadoras domésticas como el Apple II eran mucho más caras, con lo que Sinclair fue la primera compañía en vender más de un millón de máquinas.

Lo siguieron modelos como el ZX Spectrum en 1982, que ofrecía mayor potencia y una interfaz más fácil de usar, lo que aceleró la revolución de los juegos y la programación.

A pesar de la enfermedad, hasta la última semana de su vida Sinclair estuvo trabajando en inventos "porque es lo que le gustaba hacer", dijo su hija Belinda a la BBC.

"Era inventivo e imaginativo. Para él, era emocionante, una aventura, era su pasión", añadió.

"Podemos decir que la era digital empezó en el Reino Unido con la Sinclair ZX 80, cuando miles de niños aprendieron a programar usando 1 kB de RAM", tuiteó Tom Watson, antiguo director adjunto del Partido Laborista británico.

El realizador británico Edgar Wright también le rindió homenaje en Twitter como alguien "cuyas primeras experiencias de un nuevo mundo fueron los aterradores gráficos del videjuego +3D Monster Maze+ en la ZX 81".

Sinclair "hizo posibles los sueños del siglo XXI", afirmó.

No todos sus inventos fueron exitosos. El Sinclair C5, un triciclo con batería presentado como el futuro de los transportes ecológicos, fue un fiasco en su salida al mercado en 1985.

Nacido en 1940, Sinclair dejó la escuela con 17 años y se convirtió en periodista técnico. Con 22 años funda su primera empresa para fabricar kits de radio por correspondencia, que eran los transistores más pequeños del mundo en la época.

Entre sus otros proyectos figuran relojes digitales y una primera televisión de pantalla plana.

Irónicamente, en una entrevista de 2013 con la BBC, Clive Sinclair reveló que no usaba ordenador. "No me gustan las distracciones", se defendió.

"Si tuviera ordenador, empezaría a pensar que podría cambiar esto o eso, y no lo quiero", añadió.

