Fallece el dibujante francés Jean-Jacques Sempé, padre de "El pequeño Nicolás"

El dibujante francés Jean-Jacques Sempé, conocido por las aventuras de "El pequeño Nicolás" y sus caricaturas en prensa, falleció el jueves a los 89 años, informó su biógrafo a la AFP.

Además de su famosa historia, una visión idealizada de la infancia en la Francia de 1950 que se convirtió en éxito internacional, Sempé también ilustró casi un centenar de portadas para la revista estadounidense The New Yorker.

Su deceso fue anunciado a AFP por su esposa, Martine Gossieaux Sempé.

"El dibujante de humor Jean-Jacques Sempé falleció tranquilamente el jueves, 11 de agosto, a los 89 años, en su residencia de vacaciones, rodeado de su mujer y amigos", señaló en una declaración a la AFP su biógrafo y amigo, Marc Lecarpentier.

"La tierna ironía, la delicadeza de su inteligencia, el jazz: no podremos olvidar a Jean-Jacques Sempé. Echaremos cruelmente de menos su mirada y su lapiz", dijo el presidente francés Emmanuel Macron.

Nacido en Pessac (suroeste de Francia) en 1932, Sempé tuvo una infancia difícil como hijo ilegítimo de una aventura de su madre con su jefe, viviendo primero en una casa de acogida y después con su madre violenta y su padrastro alcohólico.

Su sueño era ser pianista de jazz, pero terminó dejando la escuela a los 14 años y entrando al ejército mintiendo sobre su edad. Sin embargo, la vida militar no iba con él, con lo que empezó a vender dibujos a los diarios parisinos.

Trabajando en una agencia de prensa, se hizo amigo del legendario dibujante René Goscinny (uno de los padres de Astérix y Obelix) y juntos crearon en 1959 "El pequeño Nicolás".

"Las historias de Nicolás eran una forma de revisitar la miseria que soporté al crecer mientras me aseguraba que todo había ido bien", dijo Sempé en 2018.

Aunque ahora son un éxito internacional, con más de 15 millones de copias vendidas en 45 países, las historias pasaron desapercibidas en su publicación y no fue hasta 1978, cuando fue contratado por The New Yorker, que consiguió ingresos estables.

En sus historias colocaba pequeños caracteres en enormes mundos de trazos suaves, a veces revelando verdades mordaces y divertidas pero sin ánimo de ofender. Una bondad que contrastaba con su dolorosa infancia.

"Nunca superas tu infancia", dijo a sus ochenta años, tras décadas evitando el tema. "Intentas resolver algunas cosas, hacer los recuerdos más bonitos, pero nunca lo superas".

"Él ya no está aquí, pero sus dibujos son atemporales", dijo la ministra francesa de Cultura, Rima Abdul Malak. "Su ternura, su poesía y sus travesuras... Nos enseñó a mirar el mundo con ojos de niño", añadió.

En su último dibujo, aparecido en el número del 4 al 10 de agosto de la revista Paris Match, Sempé ya lanza un mensaje con aire de despedida: un pintor trabajando en un paisaje rural y el mensaje "Piensa en no olvidarme".

