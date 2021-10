Familia clama justicia en EEUU tras muerte de hombre negro asesinado por la policía

La familia de un hombre asesinado durante una intervención policial en un supermercado el 6 de octubre en Rochester, en el norte del estado de Nueva York, exigió justicia tras la difusión el miércoles de imágenes de lo ocurrido por parte de las autoridades.

Dos videos fueron grabados por cámaras corporales de los policías llamados esa noche por una denuncia de robo, y uno de ellos es el del agente que disparó sobre Simran Gordon, de 24 años.

En el primer video el policía entra en la tienda, desenfunda el arma y pide al hombre sacar las manos de sus bolsillos. El policía se acerca e insiste. Gordon trata de huir entre los pasillos, perseguido por el policía. Cuando lo alcanza se degrada la imagen porque el agente está desbalanceado. Se escuchan varios disparos cercanos.

"¡Suelta el arma, suelta el arma!", grita el policía a un Gordon en el suelo, y obviamente herido de bala.

En el otro video, una policía recorre otro pasillo y se arrodilla al nivel de la cabeza de Gordon al momento en que está en el suelo, gimiendo.

Con su pie parece retirar un objeto de su mano, antes de decir: "Lo tengo".

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, aseguró el miércoles que esta difusión "no (constituye) la expresión de una opinión en cuando a la culpabilidad o inocencia de cualquiera de las partes".

La policía de Rochester había difundido el martes una versión subtitulada de los videos, asegurando que Gordon estaba armado y realizó el primer disparo.

Pero varios miembros de la familia Gordon aseguraron a medios locales que no creen en esta versión. "No fue un intercambio de disparos. No fue un tiroteo. Fue un homicidio, simple y llanamente", aseguró el tío de Simran, Lyndon Gordon, a varias cadenas locales.

Contactado por la AFP, el abogado de la familia, Yousef Taha, afirmó que la difusión de las imágenes deja "más preguntas que respuestas".

"Pedimos a la oficina de la fiscal general llevar a cabo una investigación completa y transparente sobre su muerte (...) Seguiremos clamando justicia para Simran y su familia", agregó.

Rochester fue el escenario de manifestaciones en 2020 tras la muerte de Daniel Prude, otro hombre negro fallecido tras una violenta intervención policial.

