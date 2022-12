Familia de un disidente muerto lleva a la Autoridad Palestina a la CPI

La familia del disidente palestino Nizar Banat, muerto durante una detención en junio de 2021, presentó el jueves a la Corte Penal Internacional acusaciones de "asesinato" contra dirigentes de la Autoridad Palestina, supo AFP.

Creada para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, la CPI anunció en 2021 la apertura de una investigación sobre crímenes cometidos en los territorios palestinos después de la guerra en Gaza de 2014, una iniciativa rechazada por Israel pero celebrada por los palestinos.

"Nuestra única esperanza es la Corte Penal Internacional", dijo a AFP el hermano del activista, Ghassan Banat, afuera del tribunal en La Haya.

"Llegó la hora de hacer justicia para el mártir Nizar Banat", añadió.

Recientemente, la cadena Al Jazeera también presentó ante este tribunal en La Haya el caso de su periodista Shireen Abu Akleh, acusando al ejército israelí de haberla asesinado deliberadamente en mayo.

En el caso de Banat, se trata de la "primera vez" que un palestino presenta una denuncia contra otros palestinos en la CPI, explica en exclusiva a la AFP el abogado de la familia, Hakan Camuz.

El activista de 43 años era conocido por sus videos colgados en redes sociales en los que criticaba a la Autoridad Palestina y acusaba de corrupción a su presidente, Mahmud Abas.

En junio de 2021 fue detenido por las fuerzas de seguridad palestinas y horas después apareció muerto.

El médico forense Samir Abu Zarzur indicó que había señales de golpes en la cabeza, el pecho, el cuello, las piernas y las manos y que pasó menos de una hora entre estos golpes y su muerte.

El abogado había indicado que presentarían "elementos de prueba secretos e informaciones privilegiadas destinadas únicamente al fiscal" de la CPI, Karim Khan.

Una vez recibido y estudiado el caso, el fiscal podrá decidir si continúa con las pesquisas o no.

La muerte del militante causó inusuales y a veces conflictivas manifestaciones en Ramala, sede de la Autoridad Palestina en Cisjordania, pidiendo justicia y la salida de Abas.

Un tribunal local inculpó seguidamente a 14 miembros de las fuerzas de seguridad palestina, pero fueron liberados bajo fianza a mediados de 2022.

"Cuando vimos que estas 14 personas fueron liberadas sin saber mucho por qué, comprendimos que el régimen de la Autoridad Palestina, su policía y sus servicios de seguridad tenían más autoridad que el tribunal, están por encima de la justicia", había indicado el hermano de Nizar.

Ghassan asegura que la familia no tiene miedo a posibles represalias por esta demanda y que el pueblo palestino los apoya.

Según una encuesta realizada el año pasado por el Centro de Investigación Palestino sobre Política y Sondeos, un 63% de la población interrogada estimaba que la muerte de Nizar era una "medida deliberada ordenada por las ramas política y de seguridad" de la Autoridad Palestina.

Nizar Banat "desafiaba a Mahmud Abas y decía la verdad sobre la situación real de la Autoridad Palestina (...) Y por eso Mahmud Abas ordenó su muerte", afirmó su hermano.

El caso presentado ante la CPI no acusa directamente al presidente de la Autoridad Palestina, sino a otros siete altos responsables en Cisjordania.

"No hacemos más que pedir justicia por un hombre que no hizo nada más que decir la verdad sobre el poder (...) Karim Khan no puede ignorar un crimen así y debe investigar", indicó el abogado Camuz.

