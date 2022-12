Familiares de Pelé lo acompañan en el hospital en la víspera de Navidad

Familiares acompañaban este sábado al legendario Pelé en el hospital de Sao Paulo donde permanece internado con su salud deteriorada a causa del cáncer que padece, según posteos de sus hijos en redes sociales.

Edinho, hijo de Pelé y recientemente nombrado técnico del club Londrina (Paraná, sur), publicó en Instagram una foto tomando su mano, con un mensaje: "Padre... mi fuerza es la tuya".

El exgolero arribó en la víspera de Navidad al centro médico de la capital paulista, donde se unió a sus hermanas Flavia y Kely Nascimento, para acompañar al exartillero, de 82 años.

"Llegó", escribió Kely en su Instagram junto a una imagen con Edinho, y otra con las hijas de él, Sophia y Stephany Nascimento.

Edinho viajó a Sao Paulo pese a que se había excusado el día anterior por no estar junto a su padre: "Me gustaría estar presente, pero estoy comprometido en mi misión aquí (en el club). No soy médico, no podría ayudar mucho realmente", dijo en una entrevista publicada el viernes por el diario Estadao.

Por la noche, Kely compartió una foto abrazando a 'O Rei' en la cama del hospital donde está internado desde el 29 de noviembre, y escribió: "Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos".

En la puerta de ese centro médico, el Hospital Albert Einstein, el clima era tranquilo y había apenas algunos periodistas, constató la AFP.

El hospital no dio novedades este sábado sobre la salud de Pelé.

En su último parte el miércoles, el equipo médico informó que Pelé presentaba una "progresión" del cáncer de colon que enfrenta y recibía cuidados para "disfunciones renal y cardíaca".

El exastro está "internado en un cuarto común", agregó el hospital.

Ese mismo día, las hijas de 'O Rei' dijeron que no volvería a casa para Navidad.

"Nuestra Navidad en casa fue suspendida. Decidimos junto con los médicos que, por varias razones, será mejor que nos quedemos por aquí, con todo el cuidado que esta nueva familia [del hospital Albert] Einstein nos da", escribió en Instagram Kely, junto a una selfie tomada con su hermana Flavia en el hospital.

Pelé fue internado inicialmente para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon, detectado en septiembre del año pasado, y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según se informó.

La salud Edson Arantes do Nascimento, tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), desvela a este país fanático del fútbol.

El referente global acompañó la Copa del Mundo de Catar-2022 desde la TV en su cuarto de hospital, mostraron varias fotos de sus hijas.

Durante el Mundial, recibió diversos homenajes y deseos de mejora de estrellas del fútbol, como el francés Kylian Mbappé o el capitán inglés Harry Kane.

En Doha, la imagen del ídolo de la "canarinha" decoró varios edificios, con un mensaje deseándole una rápida recuperación.

El domingo pasado, Pelé acompañó la final entre Argentina y Francia.

Tras el triunfo de la Albiceleste, felicitó a Lionel Messi y al seleccionado argentino por el tercer título mundial: "Ciertamente Diego está sonriendo ahora", escribió en redes sociales haciendo alusión al fallecido Diego Maradona.

Igualmente, Pelé dedicó un mensaje a su 'Seleçao', cuyo sueño del hexacampeonato quedó frustrado ante Croacia en los cuartos de final.

mls-agf/mr/cl