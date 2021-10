Favoritas arrancan con fuerza en Indian Wells; argentinos Delbonis y Bagnis fuera

Las tenistas Iga Swiatek, Elina Svitolina y Victoria Azarenka, algunas de las favoritas al torneo de Indian Wells, superaron el viernes con solvencia sus primeros cruces mientras los argentinos Federico Delbonis y Facundo Bagnis cayeron eliminados en la categoría masculina.

La polaca Swiatek, segunda sembrada del torneo, venció a la croata Petra Martic por 6-1 y 6-3 y enfrentará en los octavos de final a la rusa Veronika Kudermétova, número 31 de la WTA.

Swiatek, de 20 años y campeona de Roland Garros en 2020, llegó a Indian Wells (California) como una de las grandes candidatas ante la ausencia de las dos primeras del ranking mundial, la australiana Ashleigh Barty y la bielorrusa Aryna Sabalenka, además de la japonesa Naomi Osaka.

En su turno, Svitolina, cuarta cabeza de serie, batió a la checa Tereza Martincová por 6-2 y 7-5 y jugará el siguiente cruce ante la rumana Sorana Cirstea, número 40 del mundo.

En su turno, la rumana Simona Halep, undécima sembrada y ganadora de dos títulos de Grand Slam, superó a la ucraniana Marta Kostyuk por 7-6 (7/2) y 6-1.

La bielorrusa Victoria Azarenka, ex número uno mundial, logró una victoria antes de hora después de que su rival, la polaca Magda Linette, abandonara con 7-5 y 3-0 en el marcador.

Otras dos jugadoras, la suiza Belinda Bencic y la argentina Nadia Podoroska, también renunciaron por lesión a sus cruces de este torneo de categoría WTA 1000.

"Una cosa que he aprendido en los últimos años es a escuchar a mi cuerpo. Desgraciadamente, no me siento al 100% para jugar hoy y he decidido retirarme", dijo en un mensaje Bencic, flamante campeona olímpica en Tokio-2020.

"Sigo evolucionando de las molestias físicas que me están impidiendo competir este año como hubiera querido", dijo de su lado Podoroska. "Llegué a Indian Wells con la ilusión de volver a jugar pero junto con mi equipo decidimos no arriesgar".

En la competencia masculina del torneo, categoría Masters 1000, el chileno Alejandro Tabilo, número 184 del ranking de la ATP, eliminó al estadounidense Denis Kudla, número 95, por 6-1 y 7-6 (7/0).

El español Albert Ramos venció a la joven promesa italiana Lorenzo Musetti por 6-1 y 6-3.

La delegación argentina, en cambio, tuvo peor suerte con las derrotas de Delbonis y Bagnis.

Delbonis, número 44 de la ATP, remontó un set en contra pero acabó cayendo ante el japonés Yoshihito Nishioka, número 75, por 6-3, 3-6 y 7-6 (7/2).

Bagnis perdió ante el ecuatoriano Emilio Gómez por 6-3 y 6-1 mientras el colombiano Daniel Galán fue apeado por el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (7/4) y 6-3.

- Resultados provisionales del viernes en el torneo de Indian Wells:

Hombres - primera ronda

Alejandro Tabilo (CHI) derrotó a Denis Kudla (USA) 6-1, 7-6 (7/0)

Yoshihito Nishioka (JPN) a Federico Delbonis (ARG) 6-3, 3-6, 7-6 (7/2)

Kevin Anderson (RSA) a Jordan Thompson (AUS) 7-5, 6-2

Jenson Brooksby (USA) a Cem Ilkel (TUR) 7-6 (7/5), 6-4

Albert Ramos (ESP) a Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-3

Emil Ruusuvuori (FIN) a Dominik Koepfer (GER) 6-7 (3/7), 6-2, 6-0

Emilio Gómez (ECU) a Facundo Bagnis (ARG) 6-3, 6-1

Ernesto Escobedo (USA) a Holger Rune (DEN) 6-4, 6-1

Jan-Lennard Struff (GER) a Daniel Galán (COL) 7-6 (7/4), 6-3

Mujeres - Segunda ronda

Victoria Azarenka (BLR/N.27) derrotó a Magda Linette (POL) 7-5, 3-0 y abandono

Simona Halep (RUM/N.11) a Marta Kostyuk (UKR) 7-6 (7/2), 6-1

Jasmine Paolini (ITA) a Elise Mertens (BEL/N.14) 3-6, 6-4, 6-4

Sorana Cirstea (RUM/N.32) a Misaki Doi (JPN) 6-2, 6-3

Elina Svitolina (UKR/N.4) a Tereza Martincova (CZE) 6-2, 7-5

Shelby Rogers (USA) a Kristína Kucová (SVK) 6-2, 6-2

Irina Begu (RUM) a Jil Teichmann (SUI/N.31) 7-5, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.9) a Madison Keys (USA) 6-3, 6-1

Jelena Ostapenko (LAT/N.24) a Su-Wei Hsieh (TWN) 6-3, 6-0

Veronika Kudermetova (RUS/N.25) a Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-3

Iga Swiatek (POL/N.2) a Petra Martic (CRO) 6-1, 6-3

