Feliciano López queda eliminado en primera ronda de Wimbledon

Feliciano Lopez pierde en Wimbledon.

El tenista español Feliciano López, de 40 años y número 240 del mundo, se despidió el martes del que probablemente sea su último torneo de Wimbledon tras ser derrotado en primera ronda por Botic van de Zandschulp, cabeza de serie número 21.

El holandés, de 26 años, venció en una hora y 31 minutos 6-2, 6-3 y 6-3 al veterano español, que desde 2019 no pasa de la primera ronda en el All England Club londinense.

López reconoció después, en rueda de prensa, que dada su actual calificación es más que probable que esta haya sido la última vez que compite en el torneo.

“Era una oportunidad para mí increíble poder estar aquí compitiendo este año, aunque este no haya sido el mejor partido”, afirmó.

Admitió que su "saque no funcionó perfectamente hoy, pero también porque él fue muy rápido en el resto y yo no he encontrado el modo de ponerlo incómodo".

Sus planes ahora pasan por jugar dobles, explicó, pero sin más detalles. Y reconoció que echará mucho de menos la competición cuando acabe apartándose de las pistas porque "el tenis ha sido todo en mi vida desde que era un niño".

Pero, "los mejores resultados de mi carrera me han llegado en los últimos tiempos, de los 30 hasta los 37 años (...) y he disfrutado mucho de esta última parte porque era algo que no me esperaba", subrayó.

