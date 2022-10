Ferran Jutglà, el barcelonés de Brujas, pesadilla del Atlético

Se tuvo que exiliar en Bélgica para ser conocido en España. El catalán Ferran Jutglà, el gran artífice del impecable recorrido del Brujas en la Champions es la pesadilla del Atlético de Madrid en la 4ª jornada del torneo continental el miércoles.

Goleador, asistente y elegido "hombre del partido" la pasada semana en la victoria de los Blauw en Zwart sobre los Colchoneros (2-0), el delantero, de 23 años, destacó como lo había hecho a mediados de septiembre en Oporto (0-4), donde también marcó y asistió.

Suficiente para llamar la atención de los medios españoles.

"En cada aparición con el Brujas no deja de demostrar que es un delantero de quilates (...) Incomprensible que no milite en LaLiga... y que no esté en la lista de Luis Enrique para el Mundial", apuntó la pasada semana el diario Marca.

El rotativo madrileño subrayó el "error" cometido este verano por el Barça dejando marchar a este jugador "por cinco millones" de euros (4,8 millones de dólares).

Pero, ¿el Barcelona y su joven jugador tenían elección?

Con la llegada de Robert Lewandowski al Camp Nou, Jutglà seguramente habría sido candidato al banquillo más que otra cosa.

Formado en las categorías inferiores del Espanyol primero y del Barça después, decidió, pues, dar un paso atrás a un campeonato de menor nivel para poder dar un mayor salto adelante después.

La apuesta ha sido ganadora para gran alegría de los aficionados del Brujas para los que Jutglà ya había marcado ocho goles y dado cinco asistencias en catorce partidos oficiales.

Y, según los medios belgas y españoles, Jutglà es ahora seguido por el Arsenal y... el Barcelona, en el que Xavi Hernández no cierra la puerta a una vuelta del hijo pródigo.

Poco utilizado la pasada temporada en Cataluña, Jutglà había dado muestras de su calidad con Xavi (2 goles en 8 partidos), pero después llegaron Ferran Torres, Aubameyang y Lewandowski.

"Es increíble que ningún equipo de la Liga le haya dado una oportunidad. Ahora toda Europa lo conoce", comentó, por su parte, el diario As.

Frente a este interés por su persona, el interesado mantiene los pies en la tierra.

"¿Que me conozcan en España? No me preocupaba mucho eso (antes del partido contra el Atlético). Sólo quería hacer mi parte de trabajo", explicó el martes pasado.

"Sí, es especial para mí marcar contra un equipo español, pero es todavía más especial ganar contra un equipo español. Y si me vigilan más en el partido de vuelta, pues otro tendrá más espacio", añadió.

El jugador mide su actual felicidad: "de joven, a menudo me decían que no era suficientemente bueno para destacar al más alto nivel", explicó al mensual belga Sport/Foot Magazine.

Pero, Jutglà cree en las virtudes del trabajo: "Mis padres eran panaderos... Me enseñaron a trabajar duro", explica quien tiene por modelo a Cristiano Ronaldo, cuyos pósteres adornaban los muros de su habitación cuando era adolescente.

"Tuvo que hacer muchos esfuerzos para destacar. Me parece bonito que haya tenido éxito al más alto nivel gracias a su trabajo", explicó Jutglà.

"Entendí rápido que había que pelear para alcanzar mis objetivos, cualquiera que fueran las circunstancias. Incluso, aunque algunos objetivos son difíciles de alcanzar, puedes llegar si realmente los quieres", concluyó.

