Festival de cine de Deauville corona "Down with the King" con el rapero Freddie Gibbs

El festival de cine estadounidense de Deauville (Francia) concedió el sábado su Gran Premio a "Down with the King", una película del director francés Diego Ongaro, protagonizada por el rapero estadounidense Freddie Gibbs, anunció la presidenta del jurado, Charlotte Gainsbourg.

La estrella del hip hop estadounidense interpreta a un famoso rapero que descubre un inesperado gusto por la vida como agricultor.

El premio del jurado recayó en "Pleasure", una primera película de Ninja Thyberg, y en "Red Rocket", de Sean Baker. Ambas películas denuncian la toxicidad de la industria del porno.

clc/db/pc/eg