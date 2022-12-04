Ficha técnica del partido Inglaterra-Senegal, de octavos del Mundial-2022

Ficha técnica del partido Inglaterra-Senegal (3-0), de octavos de final del Mundial-2022:
Estadio: Al Bayt Stadium (Al Khor)
Árbitro: Iván Barton (ESA)
Goles:
Inglaterra: Henderson (38), Kane (45+3), Saka (57)
Amonestacione:
Senegal: Koulibaly (76)
Alineaciones:
Inglaterra: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones (Eric Dier 77), Harry Maguire, Luke Shaw - Jordan Henderson (Kalvin Phillips 82), Declan Rice - Bukayo Saka (Marcus Rashford 65), Jude Bellingham (Mason Mount 76), Harry Kane (cap), Phil Foden (Jack Grealish 65).
DT: Gareth Southgate.
Senegal: Edouard Mendy - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly (cap), Abdou Diallo, Ismail Jakobs (Fodé Ballo 84) - Nampalys Mendy, Krépin Diatta (Pape Sarr 46), Pathé Ciss (Pape Gueye 46), Iliman Ndiaye (Bamba Dieng 46), Boulaye Dia (Famara Diedhiou 72), Ismaïla Sarr.
DT: Aliou Cissé.
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