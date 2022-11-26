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Ficha técnica del partido Polonia-Arabia Saudita, del Grupo C del Mundial-2022

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Por AFP

Ficha técnica del partido Polonia-Arabia Saudita (2-0), correspondiente a la segunda fecha del grupo C del Mundial-2022.

Estadio: Qatar Foundation Stadium (Al-Rayyan)

Asistencia: 44.259

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Goles:

Polonia: Zielinski (39), Lewandowski (82)

Amonestaciones:

Polonia: Kiwior (15), Cash (16), Milik (19)

Arabia Saudí: Al-Malki (20), Alamri (45+4)

Alineaciones:

Polonia: Wojciech Szczesny - Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Piotr Kiwior, Bartosz Bereszynski - Przemyslaw Frankowski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski (Jakub Kaminski 63) - Arkadiusz Milik (Krzysztof Piatek 71), Robert Lewandowski (cap). DT: Czeslaw Michniewicz.

Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Ali Al-Bulaihi, Mohammed Al-Breik (Sultan Al-Ghanam 66) - Sami Al-Najei (Nawaf Al-Abed 46, Babhir 90+5), Abdulellah Al-Malki (Abdulrahman Al-Aboud 85), Mohamed Kanno - Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri (Nasser Al-Dawsari 86), Salem Al-Dawsari (cap). DT: Hervé Renard.

./bds/dam/psr

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