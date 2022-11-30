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Ficha técnica del partido Túnez-Francia, del Grupo D del Mundial-2022

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Por AFP

Ficha técnica del partido Túnez-Francia (1-0), correspondiente a la tercera fecha del grupo D del Mundial-2022:

Estadio: Qatar Foundation Stadium (Al-Rayyan)

Asistencia: 43.627

Árbitro: Matthew Conger (NZL)

Gol:

Túnez: Khazri (58)

Amonestaciones:

Túnez: Kechrida (28)

Alineaciones:

Túnez: Aymen Dahmen - Montassar Talbi, Nader Ghandri, Yassin Meriah - Wajdi Kechrida, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Maaloul - Anis Ben Slimane (Ali Abdy 83), Wahbi Khazri (cap) (Issam Jebali 60), Mohamed Ali Ben Romdane (Ghailene Chaalali 74).

DT: Jalel Kadri.

Francia: Steve Mandanda - Axel Disasi, Raphael Varane (cap) (William Saliba 63), Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga - Youssouf Fofana (Antoine Griezmann 73), Jordan Veretout (Adrien Rabiot 63), Matteo Guendouzi (Ousmane Dembele 79), Aurélien Tchouameni - Randal Kolo Muani, Kingsley Coman (Kylian Mbappe 63).

DT: Didier Deschamps.

bds/iga

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