Fin de temporada para Rafa Nadal

Derrota prematura en Washington, ausencia en Toronto, regreso a España antes del US Open; luego de varias señales premonitorias Rafael Nadal confirmó este viernes la finalización de su temporada a causa de los dolores en un pie.

"Hola a todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo", escribió Nadal, de 35 años, en su cuenta de Twitter.

Nadal se perderá así el US Open que comienza el 30 de agosto.

"Después de haberlo hablado con el equipo y la familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien", añadió Nadal, quien sólo disputó dos partidos desde su derrota ante Novak Djokovic en el Grand Slam parisino.

Eliminado en octavos en Washington a comienzos de agosto, después se retiró del Masters 1000 de Canadá en Toronto, renunció al Masters 1000 de Cincinnati y regresó a España.

En la capital de Estados Unidos Nadal venció a Jack Sock pero perdió en tres sets ante el sudafricano Lloyd Harris.

De esta forma el ganador de cuatro US Open (2010, 2013, 2017, 2019), no podrá aumentar su cuenta de 20 Grand Slam al menos hasta 2022.

"Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas", lamentó el mallorquín, quien añadió su necesidad de "un tiempo para recuperarme, cambiar una serie de cosas, intentar entender cuál ha sido la evolución del pie en estos últimos tiempos". Un problema que confesó que arrastra desde 2005, aunque hasta ahora no le impidió desarrollar su exitosa carrera.

Poco después de su anuncio, los organizadores del Abierto de Australia no tardaron en enviarle un mensaje de apoyo: "Recupérate pronto y regresa fuerte en 2022 Rafa", tuitearon, como si ya temiesen la ausencia el próximo mes de enero de su campeón en 2009.

Fiel a sí mismo, Nadal prometió emplear todas sus fuerzas en la batalla contra la lesión, como lo hace en las pistas contra sus rivales.

"Os prometo que lo que voy a hacer es trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más", aseguró. "Voy a trabajar todo lo que pueda para que así sea".

Nadal es el tercer tenista de primer plano que pone fin prematuramente a su temporada a causa de lesiones después de Roger Federer (rodilla), cinco veces ganador en Flushing Medows, y Dominic Thiem (mano), el vigente campeón en Nueva York.

El último Grand Slam de la temporada se verá así privado de Federer y de Nadal por segundo año consecutivo, lo que abre un poco más la puerta a un éxito histórico de Novak Djokovic, quien podría coronarse en los cuatro 'Grandes' del año, luego de haber conquistado este año el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

