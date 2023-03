Fiscal propone a Trump declarar ante gran jurado por caso de actriz porno (medios)

Un fiscal de Nueva York propuso al expresidente Donald Trump testificar ante un gran jurado por el supuesto pago a una actriz porno con la que habría tenido una relación, un procedimiento que puede terminar en una imputación, informaron el jueves medios estadounidenses.

The New York Times y The Washington Post afirman que Trump fue invitado a entregar su testimonio la semana próxima acerca de los 130.000 dólares presuntamente entregados antes de la elección presidencial de 2016 a la actriz porno conocida como Stormy Daniels.

Los dos medios citan a personas que conocen los procedimientos llevados a cabo por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que asumió el cargo en enero.

Según The New York Times, una propuesta como esta "significa casi siempre que está cerca una imputación".

En caso de que se lleve a cabo la imputación, sería la primera vez que se realiza en contra de un expresidente estadounidense.

Candidato a un nuevo mandato en la Casa Blanca, Trump es objeto de varias investigaciones a nivel federal y estatal por hechos ocurridos antes, durante y después de su mandato, pero no ha sido imputado.

Una imputación formal podría tener una incidencia sobre su candidatura a la elección presidencial de 2024.

Dos semanas antes de la elección de noviembre de 2016, el abogado personal de Trump, Michael Cohen, habría entregado 130.000 dólares a la actriz porno -cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford- para que guarde silencio sobre la relación que tuvo con el magnate republicano años antes.

El abogado declaró que el dinero fue después reembolsado.

De no haber sido contabilizado correctamente, el reembolso a Cohen podría llevar a una imputación en contra de Trump por un delito en Nueva York, e incluso por un crimen si sirviera para disimular un segundo delito, según The New York Times.

