Florentino Pérez avanza "noticias de Mbappé en enero"... y lo matiza poco después

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez declaró este martes que espera que el fichaje de Kylian Mbappé "pueda solucionarse en enero", haciendo eco del deseo mostrado por el delantero del París SG ante la prensa... pero el dirigente del club blanco matizó poco después sus palabras.

"En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperamos que el 1 de enero pueda solucionarse todo", indicó en un principio Florentino Pérez en una visita al nuevo medio español El Debate, este martes por la mañana.

Pero el presidente del Real Madrid matizó poco después esas palabras al micrófono de RMC Sport: "Mis palabras fueron malinterpretadas. Lo que dije es que hay que esperar al año que viene para tener noticias, siempre con respeto al PSG, con el que mantenemos buenas relaciones".

El Real Madrid trató el pasado verano (boreal) de hacerse con los servicios del joven delantero campeón del mundo, ofreciendo cerca de 180 millones de euros (208,5 millones de dólares) al PSG por su fichaje, en el último año de contrato del jugador.

Pero el club parisino declinó la oferta y Mbappé (22 años), cuyo contrato expira en junio de 2022, podrá negociar directamente con cualquier club a partir del 1 de enero.

"Mi postura fue clara, dije que quería irme y lo dije con suficiente antelación", confesó Mbappé en una entrevista difundida el lunes por la cadena RMC.

"Pedí salir, porque a partir del momento que no quería renovar, quería que el club tuviese una indemnización por traspaso por tener un sustituto de calidad", confesó el exjugador del Mónaco, fichado en 2017 por 145 millones de euros (168 millones de dólores), más 35 millones más en variables.

En otra entrevista, difundida el martes por el periódico deportivo L'Equipe, Mbappé se mostró evasivo sobre su futuro: "Estoy en el fútbol desde hace el tiempo suficiente para saber que la verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana. Si me hubiesen dicho que Messi jugaría en el PSG no lo habría creído. Así que no sabemos lo que puede pasar", afirmó.

