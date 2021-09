Fotógrafo birmano gana el premio Visa de oro News

Un fotógrafo birmano, cuya identidad no fue revelada por motivos de seguridad, ganó este sábado el premio Visa de oro News por su trabajo sobre la "revolución de la primavera" birmana.

Este galardón es el más prestigioso del festival internacional "Visa pour l'Image" de Perpiñán (suroeste de Francia), considerada la cita del fotoperiodismo más importante del mundo.

"Mantener el anonimato de un fotógrafo no es una decisión que tomemos a la ligera, y siempre está vinculada a la seguridad de nuestro personal, que es nuestra prioridad", dijo a la AFP Mikko Takkunen, editor de fotografía para Asia del The New York Times, que vino a recoger el premio por él.

