Francesa Caroline Garcia campeona del WTA Finals al vencer a bielorrusa Sabalenka

La francesa Caroline Garcia, sexta favorita, venció este lunes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, séptima sembrada, y se proclamó campeona del WTA Finals, en partido de la final del torneo que se disputó en Fort Worth (Texas, Estados Unidos).

Garcia sometió a Sabalenka con parciales de 7-6 (7/4), 6-4 en una hora y 41 minutos.

La francesa estuvo impecable con el servicio al conseguir 11 aces y ganar 34 de 43 puntos en su primer saque, mientras que su rival solo logró 22 de 32.

"Quiero agradecer a todo mi equipo presente en las gradas, pero también compartir este trofeo con toda la gente que me ha acompañado todos estos años. Solo me quedo con cosas positivas de estas experiencias que me han hecho mejor jugadora", reaccionó García después del partido.

Garcia venía de vencer en semifinales a la griega Maria Sakkari, la quinta cabeza de serie.

De 29 años, la raqueta gala se ha convertido en la finalista de mayor edad en este torneo desde la estadounidense Venus Williams en 2017, el año en que hizo su única aparición previa en individuales y llegó hasta las semifinales.

Garcia tuvo un torneo excelente si se tiene en cuenta que llegó a Fort Worth después de ganar apenas un partido en sus últimos tres eventos.

A principios de junio, la francesa estaba fuera del Top 70 y no había llegado a una final en tres años.

Pero desde entonces ganó 37 partidos, más que nadie en ese lapso, y levantó tres títulos, incluyendo vencer a la checa Petra Kvitova en la final de Cincinnati como jugadora proveniente de la clasificación para conseguir su título más importante en cinco años.

Por su parte, Sabalenka guardó su mejor desempeño al eliminar en semifinales a la polaca Iga Swiatek, la número uno del mundo.

Después de ser derrotada por la polaca cuatro veces este año, incluso en la semifinales del Abierto de Estados Unidos, la bielorrusa detuvo la racha de derrotas con un sorprendente triunfo por 6-2, 2-6, 6-1 en dos horas.

Es la tercera vez que Sabalenka vence a una tenista número uno de la WTA, después de superar a Ashleigh Barty en Wuhan 2019 y Madrid 2021.

Cuando llegó a Fort Worth, la joven de 24 años tenía la menor cantidad de victorias en 2022 entre todas las participantes.

Sabalenka no ha ganado un título desde que derrotó a Ash Barty en la final de Madrid en mayo de 2021.

En general, tiene un récord ahora de 10-8 en finales durante su carrera y un notable 9-3 en canchas duras.

Finalmente, el enfrentamiento personal histórico entre ambas ahora favorece a Garcia por 3-2.

meh/cl/ag