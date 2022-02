Francia empieza en el Seis Naciones con triunfo 37-10 ante Italia

El XV de Francia comenzó este domingo el Torneo de las Seis Naciones de rugby con una victoria ante Italia por 37-10 en el Stade de France de Saint-Denis (periferia norte de París).

Los 'Bleus' inscribieron cinco tries, sinónimos de bonificación ofensiva. Anotaron Anthony Jelonch (26), Gabin Villière (40, 49 y 80) y Damian Penaud (69).

"Hay que estar en el nivel ya desde la primera jornada y es lo que hemos hecho. Es un placer y sienta bien, sobre todo con este público", celebró Villière, protagonista con sus tres tries.

"Con el viento y la lluvia ellos nos presionaron mucho (...) pero mantuvimos la cabeza fría", apuntó.

Antes de recibir a Irlanda la próxima semana, los franceses encabezan la clasificación por delante de sus futuros adversarios, que demostraron el sábado su buen momento con su triunfo ante Gales (29-7), y de Escocia, que se impuso el sábado a Inglaterra (20-17).

Los franceses encadenan su duodécima victoria consecutiva, nueve de ellas en el Seis Naciones, frente a los italianos, que no ganan en una visita a Francia desde 1997, en Grenoble, al vencer entonces por 40-32.

Italia puso en aprietos a la selección francesa durante un tiempo este domingo, pero los locales se despertaron en la segunda mitad, infligiendo un 12-0 a la escuadra Azzurra que puso ya distancias en el marcador.

Italia, que jugará en la siguiente jornada contra una Inglaterra herida tras su derrota del sábado, concede su 33ª derrota seguida en el Torneo de las Seis Naciones.

"No estoy satisfecho con el resultdo final, por supuesto. Hemos fallado dos tries y hemos tenido ocasiones durante la segunda parte, pero no fuimos lo suficientemente precisos, no pudimos desarrollar nuestro plan de juego", lamentó el seleccionador de Italia, Kieran Crowley.

-- Resultados de la 1ª jornada del Torneo de las Seis Naciones:

- Sábado:

Irlanda - Gales 29 - 7

Escocia - Inglaterra 20 - 17

- Domingo:

Francia - Italia 37 - 10

Clasificación: Pts J G E P pf pc dif Bon

1. Francia 5 1 1 0 0 37 10 27 1

2. Irlanda 5 1 1 0 0 29 7 22 1

3. Escocia 4 1 1 0 0 20 17 3 0

4. Inglaterra 1 1 0 0 1 17 20 -3 1

5. Gales 0 1 0 0 1 7 29 -22 0

6. Italia 0 1 0 0 1 10 37 -27 0

mca-lrb/rsc-dr