Fraser-Pryce está convencida de poder correr "más rápido"

La legendaria atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que el sábado participa en los 100 metros de la reunión de la Liga de Diamante de París, cree que está capacitada para correr todavía "más rápido" y seguir mejorando sus marcas, a sus 35 años.

"Sigo motivada porque creo que puedo todavía ir más rápido, siempre tengo ese deseo. Creo que puedo conseguirlo concentrándome en mi técnica", explicó la atleta jamaicana en una conferencia de prensa este viernes.

Después de ocho medallas olímpicas y diez metales mundiales, Fraser-Pryce será una de las favoritas del Mundial de Eugene (15-24 de julio).

"En los Juegos de París (de 2024) no pensaba mucho hasta ahora, pero finalmente, si me siento bien, me veréis en la pista hasta los 40 años (risas)", afirmó.

A pesar de su edad, Fraser-Pryce parece en un gran momento, con un récord personal de 10 segundos y 60 centésimas, conseguido el año pasado. En su único 100 metros de 2022, el 7 de mayo en Nairobi, corrió en 10.67.

"He corrido poco este año porque quiero hacer buenos resultados de manera duradera. A su edad (cuatro años), mi hijo me necesita. Quiero estar ahí para él", afirmó.

"Después de Kenia no volví a correr en 100 metros. Me gustaría repetir ese tipo de actuación, aplicar lo que hago en el entrenamiento" el sábado en la pista del estadio Charlety, indicó.

Después de París, la doble medallista de los últimos Juegos de Tokio (plata en 100 metros, oro en el relevo 4x100 metros) tiene pensado volver a Jamaica para participar en las selecciones de su país, la próxima semana.

"Estoy ya clasificada para los 100 metros del Mundial como vigente campeona, pero voy a correr los 100 metros en las selecciones, además de los 200 metros, para los que todavía tengo que clasificarme. Para el Mundial, no he decidido todavía si haré doblete (correr 100 y 200 metros) o no. Veremos si estoy preparada para hacerlo física y mentalmente", afirmó.

rg-es-ncd/bvo/dr