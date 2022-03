Fritz dice que estuvo cerca de retirarse antes de final de Indian Wells

Tras su flamante victoria del domingo ante Rafael Nadal en la final de Indian Wells, el tenista estadounidense Taylor Fritz declaró que estuvo a punto de no saltar a la pista como le pedía su equipo por una lesión de tobillo.

Fritz, que jugaba su primera final de un Masters 1000 en su estado natal de California, sufrió una torcedura del tobillo derecho en la semifinal del sábado ante Andrey Rublev.

Un día después, el jugador de San Diego tuvo que abandonar el calentamiento previo a la final e incluso llegó a pensar en qué explicación le daría a sus aficionados.

"Cuando entré en la cancha para calentar hice un intento y literalmente grité. Lo intenté dos veces más. Ambas veces tuve el peor dolor imaginable. Estuve casi llorando porque pensé que iba a tener que retirarme", recordó en la sala de prensa.

Fritz, número 20 de la ATP, dijo que el trabajo de su médico y su fisioterapeuta logró que se sintiera con seguridad para disputar la mayor final de su carrera, pese a los consejos de su equipo, que temían que se agravara la lesión.

"Hicimos un montón de trabajo en el tobillo, lo adormecí y cosas así. Volví a salir después de una hora de trabajo. Empecé a golpear la pelota y me di cuenta de que podía jugar", relató.

"Muchos miembros de mi equipo no querían que jugara. Nunca dejaré que lo olviden, porque entré en la pista y no hubo ningún problema, no me entorpeció en absoluto. Soy muy afortunado", aseguró.

Además de alzar el trofeo, Fritz terminó con la racha de 20 victorias seguidas en el inicio de temporada de Nadal, que jugó con dolores en el pecho.

"Sé que Rafa también estaba lidiando con algunas cosas. No puedo imaginar cómo debe estar el cuerpo de alguien después de 20 partidos seguidos, jugando tanto como él", dijo Fritz.

"Nadal es alguien a quien he visto dominar, ganar todo. Él y Roger (Federer). No vi una tonelada de tenis mientras crecía, pero es difícil no conocer a estos tipos, sabiendo que literalmente están ganando todo", afirmó.

"Es una locura incluso estar en la misma pista con esta gente, y mucho más ser capaz de vencer a uno de ellos, de ganar un torneo tan importante y hacerlo aquí en Indian Wells. Es una combinación de locuras que nunca creí posible", aseguró.

