"Fue la peor noche de mi vida", dice joven que denunció a colombiano Villa por abuso sexual

La mujer que denunció al colombiano Sebastián Villa de abuso sexual afirmó que aquella noche de 2021 "fue terrible, la peor" de su vida y pidió "un poco de empatía" a Boca Juniors, el club argentino donde juega el delantero que lo mantiene en el plantel.

En su primera aparición pública, Tamara Doldán ratificó la noche del lunes en varias entrevistas de televisión la denuncia que presentó en la justicia el pasado 13 de mayo, según la cual el futbolista con quien estaba de novia hacía un año la violentó y abusó de ella la noche del 26 de junio del año pasado.

"Esa noche fue terrible, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven de nacionalidad argentina. "Fue la peor noche de mi vida. Me arruinó la vida", agregó al canal TN.

Según su relato, aquella noche la pareja había salido a cenar con unos amigos del plantel de Boca. Luego regresaron a casa de él. El jugador estaba alcoholizado y le hizo una escena de celos, tras lo cual ocurrió el abuso.

Según ella, la situación se empeoró cuando ella ya estaba desvestida. "Sentí miedo porque no sabía qué me iba hacer (...) Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía", apuntó.

"Es duro decir que la persona con la que estás te violó", sostuvo al relatar que al día siguiente tuvo que ir al hospital por los dolores que sentía. Según contó, la médica le dijo "sea tu pareja o no, esto es un abuso, es una violación, vos estás golpeada". Las médicas dijeron ante la justicia no recordar la consulta pero reconocieron su firma en la orden de estudios.

La joven aseguró que tras el episodio intentó "vivir normalmente". "Al principio tenía una idea errónea, pensé que dejando pasar el tiempo me iba a sentir mejor, pero no, no se puede", lamentó.

La mujer insistió en que desde el entorno de Villa intentaron sobornarla con 5.000 dólares para que no presentara una denuncia.

La acusación de Doldán es la segunda contra el futbolista en Argentina. Villa enfrentará a partir del 19 de septiembre un juicio oral por una denuncia anterior, presentada en abril de 2020 por su expareja, la colombiaba Daniela Cortés, por la que está acusado de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coercitivas".

"Sebastián Villa es una persona que no quiero volver a ver en mi vida. Lamentablemente está en todos lados. Y tengo que ver cómo se lo idolatraba también", declaró Doldán a América TV.

Las autoridades de Boca dijeron que esperan una decisión judicial para tomar medidas respecto del goleador de 26 años que fue calificado como "un ejemplo como profesional" por el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme.

Verlo jugar a Villa "me hiere, me lastima muchísimo", dijo la denunciante. "Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto?", clamó.

La semana pasada el juez de Garantías Javier Mafucci Moore rechazó el arresto del jugador solicitado por la fiscalía.

ls/dga