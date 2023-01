Füllkrug adelantó a Nkunku al frente de los goleadores de Bundesliga

Niclas Füllkrug, con su doblete para que el Werder Bremen venciera 2-1 al Wolfsburgo el sábado, se colocó como nuevo líder en solitario de la tabla de goleadores de la Bundesliga alemana, donde este domingo se completó la 18ª jornada.

Füllkrug acumula 13 dianas en esta edición del campeonato, ahora una más que las 12 del francés Christopher Nkunku (RB Leipzig), que no juega desde su lesión antes del Mundial de Catar-2022, donde no pudo estar con los 'Bleus'. No se espera su reaparición hasta finales de febrero o principios de marzo.

- Tabla de goleadores de la Bundesliga tras la 18ª jornada:

13 goles: Füllkrug (Werder Bremen)

12 goles: Nkunku (RB Leipzig)

10 goles: Thuram (Borussia Mönchengladbach)

9 goles: Grifo (Friburgo), Musiala (Bayern Múnich)

8 goles: Gnabry (Bayern Múnich)

7 goles: Becker (Unión Berlín), Choupo Moting (Bayern Múnich), M. Gregoritsch (Friburgo), Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Kamada (Eintracht Fráncfort), Kolo Muani (Eintracht Fráncfort), Lindström (Eintracht Fráncfort), Lukebakio (Hertha Berlín), Onisiwo (Maguncia)

6 goles: Demirovic (Augsburgo), Diaby (Bayer Leverkusen), Guirassy (Stuttgart), Mané (Bayern Múnich), Moukoko (Borussia Dortmund), Sané (Bayern Múnich)

5 goles: Baku (Wolfsburgo), Bensebaini (B. Mönchengladbach), Berisha (Augsburgo), Frimpong (Bayer Leverkusen), Hofmann (Bochum), Ingvartsen (Maguncia), Kainz (Colonia), Kramaric (Hoffenheim), Tigges (Colonia), Werner (RB Leipzig)

